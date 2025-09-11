Добре дошли в новия свят, където носиш вина, че си бял

Ако в днешно време в Щатите бял убие чернокожо момиче с думите “Приключих с черната!” - това веднага ще бъде квалифицирано като убийство от омраза, нали? И какво ще последва?

Протести, бунтове, масови безредици, повсеместно насилие, цели квартали ще бъдат опустошени! Че може и до нова гражданска война да се стигне. Но когато чернокож урод убие бяло момиче с думите “Приключих с бялата!” - тогава какво? О, не, това изобщо не е престъпление от омраза!

Той щото, нали, бил психично болен, пък не го били прибрали където трябва навреме… С други думи - просто грешка на правораздавателната система.

Даже не е проблем и това, че другите пътници във влака се правят, че си гледат съсредоточено в телефоните, та кой знае как не забелязват, че едно БЯЛО момиче се свлича и умира до тях. И те ли са психично болни?

Не, просто не са разбрали, че нещо там се случва, какво толкова!

Това е Прекрасният Нов свят! Светът, в който ако си бял - носиш по рождение, по презумпция, по дефолт вина заради това, че си бял!

Ако пък си и “бинарен” бял - още повече! Ако ли си “бинарен”, бял и не-страдащ от затлъстяване - тогава вече си истинско чудовище, което най-малкото трябва да бъде пребито публично с камъни!

Ами… добре дошли в тоя Нов свят!

И ако си кажете - ама това се случва в Америка, пък у нас работите не са чак толкова зле - просто помислете, че това, което виждаме сега там, не е нищо повече от картината на нашето собствено бъдеще! De te fabula narratur! (За тебе се разказва в тази история!).