Ирини Зикидис: Кърк се изправяше без страх срещу неолибералната патология

Фейсбук ме наказа с едномесечен бан за две видеа едновременно – първото показва стотици млади украинци, които скандират „ZигХайл“, а второто – кадри от Великобритания, където няколко представители на малцинства пребиват две бели момичета.

Очевидно, самото споделяне на факти и изображения, които не се вписват в рамките на позволеното, се третира като престъпление. Това не е просто бан, а симптом за състоянието на съвременната цензура – тя не наказва за лъжа, а за истина, когато истината не съвпада с официалния наратив.

Съжалявам, че първата новина, която ще коментирам, е убийството на Чарли Кърк – човек с гигантско влияние не само в САЩ.

В продължение на години той организираше отворени дискусии в американските университети, в които се изправяше срещу неолибералната патология, използвайки единствено хладна логика, факти и способността да излага аргументите си ясно и убедително.

Убийството му ще има колосални последствия, защото именно в рационалната му последователност се криеше заплахата за опонентите му.

Парадоксът е, че с физическото му отстраняване идеите му получават още по-голяма сила – от този момент нататък те ще продължат да се разпространяват като интелектуално наследство. В този смисъл Чарли Кърк спечели и последния си двубой.

Убийството на Кърк до голяма степен не е изненадващо, защото отразява етапа на радикализация, в който навлизат неолибералните движения в глобален мащаб.

Когато една идеология загуби способността да води аргументиран спор, тя започва да прибягва до насилие и до елиминиране на противника, вместо до опровержение на идеите му.

Това вече се вижда и у нас. Имаме „революционер“ без един ден работен стаж, който събира пари в Revolut, за да призовава към гражданска война и физическо унищожение на политически опоненти.

Имаме и група „хакери“, известни предимно с това, че са група за мръсни поръчки и на охранен шопар с ярко червен произход, които вече са спечелили над 600 000 евро държавни пари за личните си проекти. Днес те ликуват, че някакъв човек, па бил той и дискредитиран, е претърпял животоспасяваща операция и спукан бъбрек след уличен побой.

Тоест, проблемът не е изолиран, нито американски.

Това е глобален процес на разпадане на демократичната дискусия и замяната ѝ с насилие, цензура и морална деградация.

И вероятно ще продължи дълго и ще вземе още жертви.