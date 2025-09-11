Волгин: Убийството на Кърк е убийство на свободата

" Убийството на Кърк е убийство на свободата. В цивилизования свят, а нашият твърди, че е именно такъв, на думите не може да се отговоря с куршуми. Не може", това заяви евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин по повод убийството на консервативния активист и поддръжник на американския президент Доналд Тръмп Чарли Кърк.

"Защото ако това е възможно, значи вече не живеем в цивилизация, а във варварство. Чарли Кърк, както и други популярни личности, имаше много почитатели и много критици. Съответно и реакцията на критиците трябваше да включва само думи, не и физическо насилие. Без значение дали сме леви или десни, либерали или консерватори, националисти или глобалисти, всички трябва категорично да осъдим това убийство. Само така можем да спрем оварваряването на света", коментира Волгин.