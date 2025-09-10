Тръмп с кратък коментар за дроновете, прелитащи над Полша: Започна се!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира ситуацията в Полша публикувайки кратък пост в социална медийна платформа Truth Social.

"Какво става с това, че Русия нарушава въздушното пространство на Полша с дронове? Започна се!“

Публикацията на Тръмп в Truth Social за Полша беше много кратка - но ясно показваща нарастващо разочарование от Русия.

Само преди няколко седмици - след месеци на безпокойство заради руските атаки срещу украински градове - Тръмп и Белият дом отпразнуваха това, което видяха като нещо като външнополитическа „победа“, когато той се срещна с Путин в Аляска.

Но това, което трябваше да последва, а именно срещите между Тръмп, Путин и украинския президент Володимир Зеленски, не се осъществи и войната изглежда не е по-близо до края си, отколкото преди срещата в Аляска.

По-рано тази седмица - преди нахлуването на дронове - Тръмп, не за първи път, заплаши с по-строги мерки срещу Русия и заяви, че е готов да премине към „втора фаза“ на санкции.

Мнозина по света сега ще следят дали нахлуването в Полша ще доведе до тези дългоочаквани вторични санкции.