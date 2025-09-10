Радев за дроновете над Полша: Опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО

Президентът Румен Радев коментира днешното нарушение на въздушното пространство на Полша с дронове, като посочи, че това води до „опасна ескалация на напрежението между Русия и НАТО“.



„Такива действия подкопават усилията за възстановяване на мира в Европа, който сега е спешно необходим“, добави държавният глава в публикация в платформата X.



По-рано днес руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша.

19 от тях бяха засечени от радарите, а поне три неутрализирани от противовъздушната отбрана с помощта на нидерландски изтребители.

Това е първият случай на свалени руски дронове на територията на страна-членка на НАТО.



Безпилотните апарати са били изстреляни по Украйна при широкомащабна въздушна атака.

Един от свалените дронове е паднал върху жилищна сграда в източна Полша. Няма пострадали.

Премиерът Доналд Туск обяви, че ще поиска активиране на член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации с партньорите от НАТО, ако териториалната цялост на една държава е застрашена.