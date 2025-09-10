Петър Волгин: Евгения Гуцул беше критична към властта, сега е в затвора

Евродепутатът от „Възраждане“ Петър Волгин подчерта остро факта, че тези, които обясняват каква прекрасна демокрация е Молдова и как уверено крачи по светлия евроатлантически път, никога не говорят за Евгения Гуцул.

„Доскоро тя ръководеше автономната република Гагаузия, беше силно критична към молдовските управляващи, а сега е в затвора. Осъдиха я на седем години по обвинение, че е получавала пари от Русия“, обясни Волгин по време на дебати в Европейския парламент, свързани с темата за устойчивостта на Молдова срещу руските хибридни атаки и злонамерената руска намеса, съобщиха от кабинета на българския представител в ЕП.

Според Петър Волгин, посланието на тази присъда е ясно - всеки опозиционер в Молдова рискува да бъде осъден като руски шпионин. Българският евродепутат се обоснова и с още детайли: „Миналата година в Молдова се проведоха президентски избори и референдум. Очакваше се те да бъдат спечелени с лекота от управляващите и президентката Мая Санду. Само че Санду победи с много мъка, въпреки че по време на цялата предизборна кампания всички държавни структури и медии работеха в полза на управляващите и заглушаваха действията на опозицията“, каза Волгин.

И допълни в заключение: „Мая Санду и нейните съпартийци в управлението изобщо не са пример за демократично упражняване на властта, но понеже се движат изцяло по конспекта, спуснат от Брюксел, евробюрократите ги славословят. „Може да е кучи син, но е наш кучи син“, както казват американците.

Групата „Европа на суверенните нации“, член на която е и Петър Волгин, опонираше на основната линия в дебата за Молдова, че страната е подложена на тежки хибридни атаки от страна на Русия, които биха могли да изкривят резултатите от предстоящите парламентарни избори на 28 септември. Самата Мая Санду описа в специално изказване пред аудиторията на Европейския парламент предполагаеми конкретни тактики на Русия, които целят „завземане на Молдова през изборните урни“. В подкрепа комисарят по разширяването Марта Кос обяви, че ЕС ще се погрижи за Молдова и че бъдещето на Молдова е твърдо в Евросъюза.