Паргов: Посещението на вицепремиера в Китай не ни прави антиевропейци

Как така няколко тийнейджъри успяха да пребият полицейски началник. Това попита пред bTV Калоян Паргов, зам.-председател на БСП.



Уважението на цялата делегация и посещението на страната, е част от традиционните връзки между БСП и Китай, така той коментира пътуването на Атанас Зафиров.

"И двете роли на Зафиров като лидер на БСП и вицепремиер са важни. Подредбата на снимката също е много важна, защото Зафиров с лупа трябва да го търсиш къде е на нея."

И уточни, че БСП е отишла в Пекин по покана на Китайската комунистическа партия, а не по свое усмотрение.

В голямата политика има двоен аршин - Путин беше в Аляска, коментира още той.

По думите му посещението на вицепремиера в Китай не ни прави антиевропейци. Паргов показа и снимка на Урсула фон дер Лайен и Антониу Коща с китайския лидер от преди две години.



Имало е разговори за икономика, културен обмен, обмен на студенти, за инвестиции, разкри зам.-председателят на БСП.