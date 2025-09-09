Тровят ни с фалшиви лекарства в интернет

Продажбите на незаконни медикаменти бележат сериозен ръст, предупредиха контролните агенции

Съдържат всичко от захарна вода до смъртоносни тежки метали и отрова за плъхове

До 62% от продуктите, купени в интернет, се оказват фалшиви или с ниско качество

Онлайн продажбите на фалшиви лекарства белязаха бум. До 62% от продуктите, купени в интернет, се оказват фалшиви или с ниско качество, като някои съдържат всичко - от захарна вода и токсични химикали до тежки метали и дори отрова за плъхове. Лекарства, продавани нелегално, често идват от измамни сайтове или са препродадени инжекции, а липсата на ефективен контрол прави потребителите уязвими към измами, здравословни усложнения и потенциално смъртоносни последици. Продуктите лесно могат да стигнат до българските потребители, алармира българската Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). От там уточняват, че продуктите се представят като GLP-1 рецепторни агонисти за лечение на диабет и намаляване на теглото.

Позовават се на информация от преди дни на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). В нея се посочва, че през последните месеци се отчита рязък скок в разпространението на продукти като семаглутид, лираглутид и тирзепатид, предлагани чрез измамни сайтове и реклами в социалните мрежи. Тези лекарства не са разрешени за употреба, не отговарят на стандартите за качество, безопасност и ефикасност и крият сериозен риск за здравето - често не съдържат посоченото активно вещество или съдържат токсични съставки във вредни количества.

Пациентите, които ги приемат, са изложени на висок риск от неуспех на лечението, сериозни нежелани реакции и опасни взаимодействия с други медикаменти. Компетентните органи вече са установили стотици фалшиви профили и реклами във Facebook, голяма част управлявани извън ЕС, като често се злоупотребява с официални лога и фалшиви препоръки за подвеждане на потребителите. Националните агенции, включително Изпълнителната агенция по лекарствата в България, активно наблюдават и предприемат действия - изтегляне на продукти от пазара, блокиране на сайтове и сътрудничество с международни партньори. GLP-1 агонистите са лекарства, отпускани само по лекарско предписание за сериозни заболявания и трябва да се прилагат под медицински контрол.

Европейският съюз въведе общо защитно лого за онлайн аптеките - зелено-бяло изображение със знамето на съответната държава, което при кликване води към официалния национален регистър на разрешените търговци. Ако сайтът няма такова лого или не фигурира в регистъра, той е незаконен. Продукт най-вероятно е фалшив, ако се рекламира като “одобрен” от регулатор, ако се продава през социални мрежи или неофициални сайтове, ако твърди, че е “по-добър” от разрешените лекарства без доказателства, ако не е наличен в лицензирани аптеки или ако липсва общото европейско лого. Незаконните лекарства се промотират чрез измами, фалшиви претенции и препоръки, като крият риск от тежки здравословни последици. ЕМА и националните органи подчертават, че не одобряват и не промотират конкретни продукти, а всяко твърдение за обратното е невярно. Пациентите трябва да получават лекарствата си единствено по лекарско предписание от квалифицирани медицински специалисти и лицензирани аптеки. Всички подозрителни сайтове, реклами или продукти следва да бъдат незабавно докладвани на Изпълнителната агенция по лекарствата.

От 33 продукта, купени онлайн, 62% са фалшиви или с ниско качество

Бум на фалшивите Ozempic и Wegovy в Европа

Докато някои купувачи може да се сдобият с истинското лекарство - вероятно инжекционен пен, незаконно препродаден - по-голямата част от семаглутида, купен онлайн, вероятно е фалшива версия от нелицензирани източници с всякакви неизвестни токсични вещества или, още по-зле, напълно фалшив продукт, съдържащ всичко от захарна вода до смъртоносни тежки метали и отрова за плъхове.

Politico установи множество онлайн сайтове в Европа, предлагащи “семаглутид” на цени от около 100 до няколко стотин евро за седмична доставка. Един сайт, базиран в Обединеното кралство, дори показва на потребителите как да смесват две съставки, за да “произведат” лекарството.

Проучване на Alliance for Safe Online Pharmacies (ASOP Global) установи, че от 33 лекарства, купени онлайн, 62% са фалшиви или с ниско качество.

Ирландският орган за регулиране на здравните продукти (HPRA) съобщи, че заедно с митническата агенция са иззели 159 единици семаглутид през първите седем месеца на 2023 г., в сравнение с 32 единици през 2022 г. “Онлайн доставката на тези медицински продукти в Ирландия поставя тяхното произход извън легитимната верига на доставки и следователно не може да бъде гарантирана”, заяви HPRA, като добави, че наблюдава ситуацията внимателно.

Нелегални продажби на семаглутид са открити и в Белгия и Дания, но регулаторите твърдят, че тези продукти обикновено са истински, но продавани незаконно онлайн. Германия, Италия и Франция обаче прехвърлят отговорността: в Германия казват, че регулаторът за лекарства не се занимава с незаконната верига на доставки, а отговорността е на полицията и митническите органи. Италия насочва към Световната здравна организация, а Франция просто споделя актуализации за неправомерното използване на Ozempic.

ЕС има правила за защита срещу фалшиви лекарства, включително логото на ЕС за легитимни онлайн аптеки и баркодове за проследяване на пакетите - но тези мерки са малко ефективни за хората, които се опитват да заобиколят системата.

Бумът на фалшивите лекарства предизвика въпроси дали настоящите регулации на ЕС са подходящи, особено когато мошеници могат лесно да създават фалшиви онлайн платформи и да твърдят, че доставят легитимни лекарства. През март 2020 г. са регистрирани над 100 000 нови домейна с термини като “COVID” и “virus”, използвани от престъпни групи, а днес те се възползват от онлайн бум за семаглутид, често насочен към млади хора, които искат да изглеждат слаби.

За Мики Айсълс, ръководител на Алианса за безопасна онлайн фармация в Европа, са нужни по-силни мерки за защита на пациентите при онлайн покупки. Той предлага всички онлайн аптеки глобално да имат проверяеми домейни: ако аптеката е в Германия -.apotheke; в Испания, Португалия или Италия -.farmacia; във Франция -.pharmacie.

Оксана Пизик, лектор в Университета по фармация в Лондон, се съгласява, но настоява социалните медии да докладват съмнителни продавачи на органите на реда и да има по-строги наказания. “Фалшивите лекарства са индустрия на стойност 200 милиарда долара. По много начини това е перфектното престъпление с високи печалби и нисък риск,“ отбелязва тя, подчертавайки, че затворническите присъди за продажба на хероин са по-строги от тези за опасни фалшиви лекарства. Това не е като да купуваш мебели онлайн, опасните фалшиви лекарства могат да убият”, завършва тя.

Рядко пазаруват онлайн

Бургазлии не се лъжат, пътуват за илачи до Турция

Мария Кехайова

Труд news, Бургас

Въпреки сериозните международни сигнали за фалшиви лекарства за диабет и отслабване, в Бургас и региона няма регистрирани подобни случаи. Според местни фармацевти, от аптека е невъзможно да се закупи фалшиво лекарство, защото илачите за диабет са със задължителната електронна рецепта, от ендокринолог или личен лекар.

Затова опасността идва само онлайн. На подозрително ниска цена или без необходимите данни за производител, лекарството сто процента е фалшиво.

Хората от региона обаче рядко пазаруват онлайн. Масово пътуват за илачи до Турция, където ги намират на по-ниски цени и твърдят, че са по - добри.

Лековерни дами горят с оферти

Варненки пробват да топят кила с орални разтвори

Даниела Фархи

Труд News, Варна

Масово рекламирани напоследък в социалните мрежи орални разтвори, които чудодейно вталяват фигурата, са измамни, предупредиха във фейсбук групи няколко потърпевши варненки. Според офертата разтворите помагали и за понижаване на кръвното и кръвната захар, а покупка за 60 лв. гарантирала смъкване на 15 кг. Изпробвали “чудото” обаче твърдят, че нищо такова не се случва и кантарът продължава да отмерва едно и също след изпиването на месечната доза.

Измамата лесно може да се засече, тъй като блестящите отзиви и лавината от ласкави коментари под такива постове са изписани на български, но авторите са чужденци, твърдят други потребителки. Чрез фалшиви профили във фейсбук на уж международен магазин неколцина лековерни варненци са изгорели и с покупка на лазерно устройство за едновременно измерване на кръвното и кръвната захар. Хората споделят, че срещу 75 лв. са получили устройство, но то изобщо не можело да мери захарта, а данните за кръвното от него били различни от тези на закупен от аптека апарат.

Ниска цена и сигурно качество

Нашенци масово купуват от аптеки в Гърция

Светлана Василева

Труд news, Благоевград

Живеещите в Пиринско масово използват пътуванията си до Гърция, за да си купят лекарства и да заредят домашната си аптечка. Местните казват, че у нас същите медикаменти се предлагат, но цените им са до три пъти по-високи. Например антиалергичните препарати в Гърция струват около 30 ст. за хапче, докато в България цената е 1,20 лв.

Нашенци пазаруват също течен магнезий, който според тях е по-качествен и два пъти по-евтин. Същото важи за различни витамини, мазила и други препарати. От Турция пък купуват медикаменти за рак, които също се предлагат свободно и на половин цена. Хранителните добавки в съседната държава също са доста по-евтини, докато у нас цените им рязко са се повишили.

Фалшиви лекарства засега не са откривани в региона, но в социалните мрежи предложенията за чудодейни медикаменти са многобройни. Предлагат се мазила за хемороиди, разширени вени, бързо отслабване или избелване на зъби. След покупка обаче се установява, че тези продукти нямат реален ефект - не са вредни, но и не вършат работа, споделят препатили.