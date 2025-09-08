Росен Желязков в Подгорица: Разширяването прави ЕС все по-силен и е гаранция за сигурност

България е твърд и постоянен поддръжник на европейската перспектива на Черна гора. Подгорица покрива всички изисквания на преговорните глави и уверено върви в посоката, базирана на собствените заслуги.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на съвместния брифинг с черногорския премиер Милойко Спаич. Българският министър-председател пожела на своя колега именно Черна гора да стане 28-ият член на Европейския съюз.

"Ние гледаме в една посока както в геополитически, в европейски и в регионален аспект", посочи Желязков, цитиран от информационната служба на Министерски съвет.

Министър-председателят беше категоричен, че процесът по разширяване е гаранция за сигурност и стабилност и допринася за това ЕС да става все по-силен. "България ще подкрепя Черна гора, ще подкрепяме и всички останали страни, които са кандидати и се справят успешно с преговорния процес, базиран на собствени заслуги за това да бъдат колкото се може по-скоро част от нашия съюз", добави още Желязков.

Българският премиер специално акцентира и върху необходимостта от подобряване на свързаността в региона. По думите му това може да става както по линия на предприсъединителните фондове, така и по други начини, включително публично частното партньорство. Трябва да развиваме дигиталния и енергийния пазар, посочи Желязков и даде за пример неизползвания потенциал за развитие на дигиталната икономика посредством наличната инфраструктура между Италия и Черна гора.

По отношение на транспортната свързаност премиерът обърна специално внимание на свързаността по въздух. Той изтъкна, че е важно компетентните органи на България и на Черна гора да се фокусират върху насърчаването на бизнес интереса за осъществяване на редовни полети. "Най-осъществимите варианти са тогава, когато са заключени в рамките на определени пакети - транспорт, туризъм, свързаност и привличане на трети страни, които да бъдат част от тази свързаност", отбеляза Желязков.

Целта е да се получи сериозен продукт, който да бъде както базиран на сезонни интереси, така и на довеждащи полети за осъществяването на полети за по-далечна дистанция.

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич от своя страна заяви, че страната му ще продължи да работи както за въздушната, така и за сухопътната свързаност чрез реализирането на важни транспортни проекти. Така например пътуването от София до Подгорица ще бъде улеснено чрез изграждането на автомагистрала със средства по линия на Европейската банка за възстановяване и развитие. Спаич също изрази надежда, че страната му ще стане 28-ия член на ЕС, като подчерта усилията на Черна гора по пътя й на евроинтеграцията.

"Евроинтеграцията започва най-напред с регионалната интеграция, затова трябва да имаме близки съседи, които силно подкрепят присъединяването на Черна гора към ЕС", заяви още Милойко Спаич. По думите му еврото е помогнало много на страната му в дългосрочен план и открои предимствата от използването на евровалутата. Според Спаич инвеститорите са много по-спокойни, когато се използва еврото, защото е изключително ликвиден инструмент. "Убеден съм, че влизането на България в еврозоната е абсолютно правилно", категоричен бе черногорският премиер.

Преди съвместната пресконференция в Подгорица Росен Желязков и Милойко Спаич подписаха Споразумение за научно и технологично сътрудничество между България и Черна гора. Документът дава нова перспектива за развитие на двустранното сътрудничество в науката, технологиите и иновациите с акцент върху двустранни проекти, мобилността на учени и обмена на данни и информация за съвместни научни изследвания.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, транспортен министър на Черна гора, подписаха двустранна декларация за сътрудничество за създаване на работна група, която има за цел в бърз порядък да свърже София и Подгорица чрез директна въздушна линия.