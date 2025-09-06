Слави Трифонов: Носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, поставили България над всичко

"Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко!" Това написа в профила си във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов по повод Деня на Съединението.
"Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм, че и ние можем като тях!", пише още Трифонов.
Ето пълния текст на публикацията му:
Уважаеми българи, честит празник!
Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко! Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм – че и ние можем като тях!
Още веднъж – честит празник на вас, на вашите семейства и на всички, на които държите и които обичате!