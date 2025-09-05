Митов за побоя над Николай Кожухаров: Единият нападател заявил, че не го интересува кой е потърпевшият и че искал личното си пространство

Началникът на Областната полиция в Русе Николай Кожухаров е бил със семейството си, когато е нападнат и пребит от четирима младежи.

Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов, цитиран от БТА.

„Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай и не кой да е, а директорът на Областната дирекция на МВР. Това е посегателство срещу институцията, която трябва да гарантира спазването на закона. Навсякъде по света посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата. Всяко такова намерение, а не извършено действие ще бъде преследвано най-строго“, заяви вътрешният министър на брифинг в Русе.

Той обеща да се преследват най-тежките наказания за тези, които си позволиха чрез агресивното си арогантно поведение да причинят телесните повреди, от които днес се лекува старши комисар Николай Кожухаров.

Митов каза, че един от нападателите е заявил, че не го интересува кой е потърпевшият и че „искал личното си пространство“.

„Надявам се личното му пространство да е много, много стеснено оттук насетне“, посочи вътрешният министър.

В тази връзка вътрешният министър остро разкритикува безотговорното поведение на някои партии и на президента Румен Радев, които съдействат за ерозията на институциите.

„Кой е авторитетът днес в България – лекари, учители, полицаи? Всичко успяха да разрушат с безотговорното си говорене и клевети кой какъв бил. Слушаме ги всеки ден в парламента. Това е безотговорно отношение към общество, държава и институции. Те не са на този или онзи“, заяви вътрешният министър.

„Призовавам всички отговорни партии да защитят институцията МВР и да е ясно, че подобни мерки не трябва да се повтарят“, каза Митов.

Главният секретар на МВР Мирослав Рашков съобщи, че ще бъдат засилени всички мерки за контрол на движението по пътищата, ще има по-засилено присъствие в малките часове на денонощието. В тази мероприятия ще бъдат включени не само представители на полицията, но и на жандармерията.

„Трябва да се разбере, че държава има и тя е по-силна от всичко“, каза Рашков.

Говорителят на Районна прокуратура - Русе Светослав Великов заяви, че се води досъдебно производство за 2 престъпления – хулиганство и нанасяне на средна телесна повреда. Наказанието за хулиганство е до 5 години, а за средна телесна повреда на полицейски служител – от 3 до 10 години лишаване от свобода.

Задържани са 4 лица, отчете заместник-директорът на ОДМВР – Русе комисар Александър Ковачев. Те са пътували в автомобил с висока скорост, което е предизвикало реакцията на старши комисар Николай Кожухаров. Трима от тях са на 19, а един е на 15 години. Никой от четиримата не е криминално проявен.

Д-р Лидия Стефанова от УМБАЛ "Канев", където е настанен Кожухаров, даде повече подробности за състоянието му. Бил е с огромна кръвозагуба – над 1,5 литра, което е наложило да бъде извършена животоспасяваща операция.

„Ще бъде необходим продължителен период за пълното му възстановяване“, категорична е д-р Стефанова.

Преди брифинга вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков проведоха оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе. Освен конкретния инцидент със старши комисар Кожухаров бе обсъдена средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред на територията на областта.