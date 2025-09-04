Джорджо Армани вече крои одеждите на Господ Бог

Още по темата: Легендарният моден дизайнер Джорджо Армани почина на 91 години 04.09.2025 16:30

Кралят на италианската мода почина в Милано на 91 година

Стилистът завещал богатството си на племенниците и на последния му спътник в живота

Всепризнатият крал на италианската и на световната мода Джорджо Армани почина днес, четвъртък, 4 септември. Той беше на 91 години. Новината за смъртта му бе оповестена от неговата компания в нарочно съобщение за печата, в което се казва:„С дълбока скръб Групата Армани съобщава за кончината на своя създател, основател и неуморна движеща сила. Господин Армани, както той винаги е бил наричан с уважение и възхищение от неговите служители и сътрудници, напусна този свят спокойно, заобиколен от своите близки. Винаги неуморим, той работи активно до последните си дни.“ В съобщението се казва още, че поклонението пред тленните останки на великия стилист ще бъде от събота, 6 септември, до неделя, 7 септември, от 9:00 до 18:00 часа, в неговия театър – моден подиум в Милано на адрес Ул. Бергоньоне 59. В съответствие с изричното желание на Джорджо Армани, погребението му ще бъде организирано на 8 септември частно и с участието на неговите най-близки хора.

Джорджо Армани е роден на 11 юли 1934 г. в намиращия се на петдесетина километра югоизточно от Милано град Пиаченца. Третото е от три деца, най-малкото, най-красивото, най-глезеното от мама Мария, която му внушава цялата си класа и изтънчен стил на обличане и обноски. След войната семейството се мести в Милано, никак не е лесно, живее бедно, но достойно. В гимназията Джорджо е обсебен от вдъхновението да направи нещо за другите, „Исках да се грижа за телата на хората“ - казва той, размишлявайки по-късно какво му е минавало през главата по онова време. И за да реализира мечтата си той избира медицината. Път само привидно далечен от този, който по-късно ще реши да поеме, защото анатомията е наука, която ще присъства винаги мощно в творчеството на Армани. И именно неговите знания ще го накарат да разбере по-добре от другите му колеги какво би било идеално за обличане на едно човешко тяло, „истинско“, както винаги е подчертавал. През 1953 г. обаче напуска университета след три години следване, тъй като решава да изкара задължителната военна служба, но когато се завръща в аулата на медицинския факултет, по собствените му думи тя изведнъж се оказва „твърде ограничаваща“. И решава да отиде да работи в първия универсален магазин на Милано „Ринашенте“, където започва да се занимава с подрежодане на витрините с модна конфекция. Подтиква го сестра му Розана, която вече се изявява като модел, а няколко години по-късно пътят му очертава гуруто на италианската мода през петдесетте години Нино Черути. Ами минавайки покрай големия магазин на централния милански булевард „Виторио Емануеле“ той забелязва, че неговите витрини са безпрецедентно изискани. Годината е 1964-та, Черути се среща с трийсетгодишния тогава Джорджо, поверява му изработването на една от неговите линии с тоалети и всъщност очертава пътя му за следващите 61 години. Така модата се превръща в символ верую на изключително красивия италианец, който година по-рано се е запознал със Серджо Галеоти - предприемчив като него млад мъж, като дуетът на планетарния успех е заформен. Няма начин – първият се оказва велик творец, а вторият – безпогрешен мениджър. И през 1975 г. двамата основават компанията „Джорджо Армани“, която днес може да се похвали с годишен оборот от близо 2,5 млрд. евро. Интересно е първото „историчесдко изобретение“ на Джорджо Армани от ония години - терминът „стилист“. „Не съм нито моделиер, нито крояч, нито шивач, - казва той пред журналисти, - чувствам се по-скоро като човек, който създава стил, значи съм „стилист“! Такъв си и остава завинаги.

А преди няколко седмици, малко преди 91-я му рожден ден, белодробна инфекция го принуждава да влезе в болница, изписан е, но му е предписано възстановяване в дома му с на старинната централна ул. „Боргонуово“ в Милано. Така бил принуден да пропусне – нещо много рядко - което го принуди да пропусне - ревюто през юни на колекцията с мъжки тоалети за следващите пролет и лято. Според близките му, той вече беше имал проблем миналата година, но само три дни след изписването му от болницата присъствал на дефилето през юни 2024 г., за да поздрави гостите си. А сегашното му последно лято преминало спокойно в неговата вила в тосканския морски курорт „Форте дей Марми“. Само Преди няколко дни обаче се влошило лекото му стомашно заболяване, но нищо не предвещавало най-лошото, тъй като в края на миналата седмица започнал отново да се храни и поискал пак да бъде в течение на всичко.

Ако се вярва на публикациите в италианския печат, Джорджо Армани бил завещал възлизащото на над 11 млрд. евро негово богатство, както и стилистичното си наследство, на неговата племенница Силвана Армани и на спътника му от 20 години в живота и бизнеса - Лео Дел Орко.