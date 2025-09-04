Легендарният моден дизайнер Джорджо Армани почина на 91 години

Легендарният моден дизайнер Джорджо Армани почина, съобщиха медиите в Италия.

„С безкрайна скръб, Armani Group обявява кончината на своя създател, основател и неуморна движеща сила: Джорджо Армани“, се казва в изявление на модната къща.

Армани, който беше на 91 години, беше синоним на модерен италиански стил и елегантност.

Той съчетаваше дизайнерския усет с проницателността на бизнесмен, управлявайки компания с годишен оборот от около 2,3 милиарда евро (2,7 милиарда долара).

Армани беше болен от известно време и беше принуден да се откаже от ревютата на компанията си на Седмицата на мъжката мода в Милано през юни - първият път в кариерата си, в който пропусна едно от събитията си на модния подиум.

Известен като „Re Giorgio“ – Крал Джорджо – дизайнерът е популярен с това, че е следил всеки детайл от колекцията си и всеки аспект от бизнеса си, от рекламата до оправянето на прическите на моделите, докато излизат на подиума.

Погребална камера ще бъде създадена в събота и неделя в Милано, съобщиха от компанията, последвано от частно погребение на неуточнена дата.