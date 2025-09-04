Трифонов: Нападението над шефа на МВР в Русе показва пълно незачитане на държавата

Нападението над шефа на МВР в Русе показва пълно незачитане на държавата. Това написа във фейсбук лидерът на ИТН относно пребития шеф на МВР в Русе.

Затова в този случай държавата трябва да реагира напълно безкомпромисно, добавя той.

Ето пълния текст на публикацията му:

Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи.

Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление. Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз.