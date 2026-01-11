Избори в края на март или след Великден

Димитър Главчев е най-вероятният служебен премиер, вътрешният министър и този на е-управлението - ключови

Възможно е да ходим втори път до урните през септември или октомври, смятат политолози

В края на март или след Великден са двата варианта, които обсъждат на “Дондуков” 2 за извънредните парламентарни избори. Възможните дати са 29 март или 19 април. Все още нямало окончателно решение.

Утре президентът Румен Радев ще връчи първия проучвателен мандат за сформиране на правителство на най-голямата парламентарна формация ГЕРБ-СДС. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че веднага ще го върнат.

Следващият мандат се дава на втората по численост парламентарна група (ППДБ в настоящия парламент). Професорът по конституционно право Пламен Киров припомни, че не е предвиден срок за връчване на втория мандат. Т. е. президентът може да го даде на ППДБ веднага - още на 13 януари, или идната седмица (между 19 и 23 януари). От това, в голяма степен зависи кога ще бъдат насрочени извънредните избори. Ако държавният глава даде бързо мандатите, те ще са още в края на март. ППДБ обявиха, че ще върнат мандата веднага.

Президентът има седемдневен срок за връчване на третия мандат на някоя от следващите партии. Той обаче би могъл да го даде веднага и с мандатите да се приключи в рамките на тази седмица. Ако държавният глава разтегли времето, процедурата може да продължи и до края на месеца.

При неуспех с формирането на редовно правителство, Конституцията предвижда нов кръг консултации преди назначаването на служебен кабинет, чийто премиер се избира сред следните позиции: председател или зам.-председател на Народното събрание, управител или подуправител на Българската народна банка, председател или зам.-председател на Сметната палата, омбудсман или зам.-омбудсман.

Председателят на НС, омбудсманът, както и шефът на БНБ вече обявиха, че няма да заемат този пост.

От седмици се върти името на отстранения поради несъвместимост подуправител на БНБ Андрей Гюров като възможен служебен премиер. Кандидатурата му се затъркаля в публичното пространство от ППДБ. Юристите не са на едно мнение доколко безспорна е тази кандидатура.

Според различни политически експерти най-вероятно е шефът на Сметната палата Димитър Главчев за трети път да стане служебен премиер. Главчев е сочен като сравнително консенсусна фигура, която не е създала сериозни проблеми по време на предишното си битуване като служебен премиер.

Особено внимание този път имало към това кой ще бъде министър на вътрешните работи и кой министър на е-управлението заради скандалите около гласуването.

След назначаване на служебно правителство президентът определя дата за предсрочни избори. Изборите се насрочват от президента не по-късно от 60 дни преди изборния ден. Президентът едва ли би насрочил изборите преди Великден, тъй като до 12 април децата са във ваканция и много от родителите вземат отпуск, който използват за екскурзии и почивки.

Политолози прогнозират, че е възможно през септември или октомври да ходим отново на извънредни избори. Според тях е твърде вероятно след следващия вот да се окаже невъзможно формирането на правителство, заради конфронтацията между партиите и фрагментацията и в следващия парламент.