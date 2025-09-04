Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит

Директорът на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров е бил жестоко пребит рано тази сутрин. Бил е нападнат около 00:40 ч. в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“, докато е бил на път към фитнес зала.

По информация на БНТ нападението се е случило заради направена забележка на шофьори, които дрифтили в района. Това е провокирало агресивна реакция и групата се нахвърлила върху него, без да осъзнаят кого нападат. Веднага е бил откаран в болница, адекватен и контактен, където е претърпял спешна операция.

Лекарите са успели да предотвратят премахването на единия му бъбрек и в момента той е в интензивното отделение.

По непотвърдена информация по случая вече работи екип от Главна дирекция „Национална полиция“, който изяснява подробностите около инцидента.