Борисов: Трябва да има единен кандидат за президент, обществено приет

Трябва да има единен кандидат за президент, център дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии, човек, който да може 400-500 хиляди гласа да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент, всичко останало е обречено на неуспех. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в кулоарите на парламента по повод идеите за общ кандидат-президент на демократичната общност.

На въпрос дали ГЕРБ има кандидатура, която да предложи за обсъждане, Борисов заяви, че счита, че преди да се предложи кандидатура трябва да се направят консултации и ако се стигне до такъв човек, тогава лидерите на партиите да го обявят.

Аз вярвам, знам, сигурен съм, че в тези така наречени демократични среди има много мислещи и опитни политици, аналитици, които са абсолютно съгласни с това, което казвам в момента, ако искаме да имаме успех, заяви Бойко Борисов.

По думите му по-голяма партия, европейска, демократична, бореща се за върховенство на закона от ГЕРБ няма, но „до този момент не са се обадили“ за обсъждане на кандидатура. Той припомни, че Асен Василев ясно е казал, че иска без ГЕРБ.

За случая в Русе с нападението над старши комисар Николай Кожухаров и думите на президента Румен Радев за разпад на държавността Борисов отговори, че след тези негови (б.р. на Радев) четири години управление какво да е. „Десет години, еднолично, половината време управлява държавата, без парламент, с назначени от него премиери“, каза Борисов.

Той определи инцидента с полицейския директор като битов, който може да се случи на всеки. „Проблемът е, че едни граждани, за да предпазят семейството си, правят забележка, това какъв сигнал е към всички други, които видят подобни изстъпления на самозабравили се младежи“, каза Борисов. Той отчете важността на ролята на семейството и родителя.

„Вместо да политиканства Радев или който и да било да се замислим за примера, който ние даваме всеки ден. Отворете „Тик Ток“ - „Величие“, МЕЧ, „Възраждане“ какви са им заглавията - „Смачакахме“, „Пребихме“, „Унищожихме“, „Ликвидирахме“. Тези деца, които четат и гледат, това им влиза в съзнанието, това става нещо нормално“, каза лидерът на ГЕРБ.

Относно протеста във Варна и ареста на кмета на града Бойко Борисов каза, че незабавно би освободил Благомир Коцев, ако има малко власт в съдебната система. „Два състава са го оставили в ареста и аз мога само да помоля, да се обърна и да кажа, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен“, каза Борисов. Той добави, че е категорично против за действията на антикорупционната комисия и случилото се във Варна и ги осъжда.

Според Бойко Борисов от ПП-ДБ се опитват, ако могат, да спрат еврозоната и вече да се съешат с „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ срещу еврозоната и европейското развитие на България. „Предстои ни първия бюджет в евро, ако няма редовно правителство дали този парламент с тези партии ще изпълни бюджет на 3% дефицит?“, добави Борисов.