Румен Петков, лидер на АБВ, пред „Труд news”:

Румен Петков ероден на 23 юни 1961 г. в Плевен. Бил е кмет на родния си град, министър на вътрешните работи, няколко мандата народен представител от БСП. Един от съучредителите на партия АБВ. От третия конгрес на АБВ е председател на партията. Семеен, с двама сина.

„Продължаваме промяната“ искат да яхнат службите, това им е идея фикс

Атанас Атанасов е бащата на политическата полиция след 1989 г.

Кой иска да „яхне“ службите, как бързо сме забравили за скандални записи, кой е бащата на политическата полиция у нас, кой и защо е бил подслушван преди години в България, както и каква е трябвало да бъде реакцията на властта ни при посещението на Урсула фон дер Лайен, разговаряме с лидера на АБВ Румен Петков.

- Г-н Петков, от „Продължаваме промяната“ постоянно натякват, че лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски е „яхнал службите“. Това само говорене ли е или целят нещо с тези изказвания?

- Първо не бива да забравяме онзи запис, в който същата тази Промяна си обясняваха как те искат да яхнат службите и как това са го говорили с посолството. Тоест яхането от тях самите на службите е идея фикс. И ако те не участват в кадруването в службите, веднага го възприемат болезнено. Но вторият въпрос, който трябва ясно да бъде разяснен на обществото е, че всъщност те са най-големите рекламни агенти на г-н Делян Пеевски. Няма ден, в който те да не му правят много сериозна реклама, убеждавайки обществото, че той е факторът който решава всичко. Такъв тип слугинаж е обиден. За всяка една политическа формация. Но те го правят по начин, по който величаят г-н Пеевски в нечувани размери. Защо го правят, как ги е мотивирал г-н Пеевски, аз не знам. Нямам контакти нито с единия, нито с другия лагер. Но такъв тип твърдения би трябвало да бъдат достатъчно аргументирани пред обществото. Същото това общество, което за съжаление забрави записа, в който Асен Василев обясняваше как ще яхнат службите, как ще сложат техни хора начело на службите и как това е съгласувано с посолството. Обидно е за нас като общество, че търпим подобен род уродливи формации да участват и да тровят и без това не дотам хигиеничната политическа среда в България.

- Може ли да се тълкува, че тези техни приказки може и да са част от мотивите на президента Румен Радев да откаже да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС?

- Аз не мога да коментирам какви са мотивите на президента. Той направи публична декларация. Моето лично мнение е, че институциите трябва да имат друг тип взаимоотношения и комуникация. Не винаги медиите са най-подходящият посредник. Считам, че и двете страни трябва да направят решителни крачки в успокояването на обществото и в успокояването на самите служби, защото особено тези специални служби са по-чувствителни и подобен род трусове ще кънтят и в ушите на нашите партньори. Но ще кънтят и в самите служби. Това в никакъв случай няма да способства ефективността на тяхната работа.

- И в този контекст - имаше изказване от председателя на ДСБ Атанас Атанасов, че именно службите са проспали т. нар. заглушаване на GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен...

- Разбира се, че това е твърдение на този строен миньон, с което той за пореден път показва, че няма хал хабер от организацията и действията на службите. За него също е важно да се знаят две неща - той е бащата на политическата полиция след 1989 г. Ще дам два примера. Той като шеф на НСС организира подслушването и проследяването на всички дипломати от Американското посолство. Говорим за повече от половин година. Това е ясно декларирано отношение към наш стратегически партньор. Той е този, който организира подслушването и проследяването на представители на опозицията. И давам конкретни примери - светла му памет тогавашният кмет на Русе Димитър Калчев, да ни е жив и здрав тогавашният кмет на Благоевград Костадин Паскалев. Те по три месеца бяха подслушвани. Мен лично шест месеца подслушване и проследяване без никкави резултати, освен контрол върху политическата ни дейност, политическите ни комуникации и организацията, която сме създавали като представители на опозицията.

- Това ли е била целта - контрол?

- Нищо друго. Ако не са унищожени резултатите от тези специални разузнавателни средства, ще се види, че става дума за ясен политически акт на преследване на опозицията. Включително са подслушвани и проследявани трима кметове на Движението за права и свободи, областни функционери на ДПС в Кърджали, Разгради Търговище. Бяха подслушвани и преследвани журналисти. Тоест една много широкомащабна дейност в преследване на опозицията с цел събиране на дискредитиращи материали, каквито, разбира се, не бяха събрани. Тоест, бащата на политическата полиция да ми говори за контраразузнаване и организация на нейната работа е смешно, жалко. Но има един въпрос, на който за съжаление няма да получим ясен отговор. Дали резултатът от проследяването и прослушването, подчертавам тоталното подслушване на Американското посолство, не е правен, за да бъдат предоставени материалите на Русия. Защото това е периодът, в който правителството на Иван Костов продаде бургаската рафинерия на руска компания. И това е периодът, в който Атанасов, като шеф на НСС, декларира, че това е стратегически инвеститор. Тоест, дали не сме подслушвали братята американци, за да дадем или продадем резултата от специалните разузнавателни средства на братята руснаци. Това са неща, които българското общество трябва да си дава сметка, как са правени през годините, с каква цел са правени и когато се изправяме на избори да знаем - искаме ли политическа полиция, искаме ли скандални сделки за сметка на българското общество и държава. Всъщност това е периодът, в който правителството на Костов продаде Марица-1 и Марица-3 на братята американци. Тоест подслушване и проследяване във всички посоки само и единствено мотивирано с политически аргументи. Така, че да се слушат анализи от този строен миньон, ми се струва несериозно. Тези неща ние ги заравяме като общество и после се чудим защо държавата върви на зле. Когато внасяме в Народното събрание такъв тип хора, за които използването на службите е само в името на тяхното оцеляване, злепоставят службите пред нашите партньори. години наред след Атанас Атанасов, се водеха много сериозни битки за възстановяване на авторитета на българското контраразузнаване в световен мащаб. И тогава нашето контраразузнаване работеше изключително ефективно и на Изток, и на Запад.

- Как оценявате посещението на Урсула фон дер Лайен в България?

- Много тежък удар върху нашата национална сигурност. Изпълнено с лъжи, демонстрация на страх от срещата с реалността и едно брутално невярно внушение за мястото и ролята на България и на нашия военно промишлен комплекс във войната в Украйна. Твърдението, че ние сме осигурили една трета от въоръжението на Украйна е абсолютно невярно. Защото това означава, че от Финландия до Германия и Франция всички са добре организирани слуги на Русия. След като България е дотам могъща да може да осигури една трета, значи другите не са предоставили нищо. Да сме наясно, че самата фон дер Лайен е зле крякаща слугиня на Руската федерация и президента Путин. За нас има един голям плюс от посещението - не ни принуди да купим още ваксини от тези на мъжа ù, каквито милиони ваксини сега ще трябва да унищожаваме. Все пак това трябва да го приветстваме. Но в декларацията, че се инвестират огромни средства - 500 милиарда в изграждането на два военни завода в България, се пропуска уточнението, че това ще е кредит, който ние ще теглим и ние ще плащаме. Никой от посрещачите не попита фон дер Лайен, Европейската комисия ще се ангажира ли с възстановяването на стотиците хиляди декари изгоряла България, ЕК ще се ангажира ли с финансиране и гарантиране на вода за повече от 260 000 български граждани, които живеят в абсолютно безводие. Или на нас се гледа като на някакви жалки отрепки, които трябва да произвеждат само и единствено оръжие. Тук българското правителство трябва да има много по-решителна позиция. Нашите правителства и парламенти след 2008 г. така и не разбраха, че фон дер Лайен и който и да е председателя, на ЕК, е наш служител. Допуснахме фон дер Лайен да дойде в България и да ни обяви за фронтова линия. Нещо, за което нито една българска институция няма такова виждане. Вместо незабавно да бъде изгонена и да ù бъде потърсена сметка, угодничеството от нашите представители продължи. Ще се върна назад 2009 г. Съединените щати направиха много груба грешка спрямо България и не само. Те спряха да работят с партньори. Те започнаха да изграждат слуги. Формира се манталитет слугински. А у нас слугинският манталитет вече, за съжаление, е отличителна черта на нашата власт. Ние какво сме поискали от ЕК, какви условия сме поставили на нашите партньори, които олицетворяват българския национален интерес. Ние в момента нямаме флот - имаме адмирали, нямаме авиация - имаме платени 16 самолета, от които един и половина са тук. Тази власт не е в състояние да отстоява българския национален интерес. И ако ние не преосмислим като общество поведението си, в това число и доверието което влагаме на отделни политически формации, трябва да сме наясно че катастрофата и антиевропейските нагласи в България ще вземат решителен връх. Но за съжаление тези антиевропейски нагласи са в ръцете на, меко казано, спорни формации и лидери.

- Имала ли е България изгода да се превърне в слуга?

- Тук не става дума, че е имало идея да се превръщаме в слуга. Става дума, че отделни политически представители, за да получат пощипване по бузката от САЩ и да вземат ключов европейски пост, демонстрират слугинаж. До 2007-2008 г. имахме изключителна подкрепа за изграждането на АЕЦ Белене, включително от САЩ. После нещата се обърнаха. Не съумяхме като институции да защитим нашия обществен интерес. Днес щяхме да имаме два работещи реактора в Белене и щяхме да стоим по съвсем друг, убедителен начин на европейската енергийна карта. Трябва ясно да заявим в Европа, че нашата рафинерия в Бургас трябва да се върне към руския петрол, защото на няколко пъти вече там има неприятни инциденти и то в резултат на това, че парламентът принуди рафинерията да работи с друг петрол. И да бъдем от тези, които трябва да настояват Европа генерално да преосмисли гарантирането на енергийната сигурност и да се върне към евтиния и гарантиран като качество руски газ и петрол. Ние можем да гарантираме енергийната сигурност на Украйна, но не можем да гарантираме собствената си. Слушаме нелепи явления от един потомък на Хитлер, който раздава оценки за военнопрестъпления, слушаме закани на хорица, които потапят собствените си държави в енергийна, финансова, икономическа и социална катастрофа и това нещо го възприемаме като в реда на нещата. България трябва да се изправи с всичките си институции. За това подчертавам, че е нужен друг тип междуинстуционален контакт и съвместна работа.

- Започна новият политически сезон. Какви са очакванията ви?

- Не страдам от излишен оптимизъм. Считам, че вътре във формата, който излъчи и подкрепя правителството, е необходим един ясен разговор за външнополитическите приоритети, за вътрешнополитическите приоритети, защото всички които ни обясняваха „Днес и веднага в Еврозоната“, сега ни обясняват, че сме в много тежко финансово състояние. Значи те или са били слабоумни преди няколко месеца или просто са измамници по природа. Така, че трябва да се предприемат ефективни, комплексни мерки. Трябва да направим и пряк връзка между нашата образователна система и нашата икономика. Нещо което работодателските организации настояват от години. Сега е моментът да се направи една такава връзка, ако искаме да гарантираме средносрочно и дългосрочно бъдеще. Иначе навалиците на Терминали 1 и 2, главно за „Излитащи“, ще продължи.

- Каква Ви е оценката за представителите на левицата в управлението?

- Считам, че ако има съзнателно провеждани полезни, убедителни политики, те са от министрите на левицата. Като почнете от безводието и за първи път ефективни мерки бяха предложени от министерството, като се мине през това, че България се превърна в столица на европейския и световен спорт, като се мине през гаранциите, които Министерството на труда и социалните политики дадоха за доходите на българските граждани, няма как да не бъдат подкрепени тези действия. Но още веднъж повтарям, че това не изчерпва целия потенциал, който имаме в левицата. Защото във външната ни политика продължаваме да сме сред държавите, които мълчаливо приветстваме геноцида в Ивицата Газа. Някак си сме готови това да го възприемем, като нещо нормално. Даже се дава пример, че Украйна трябва да се поучи от Израел. Но Украйна като избиваше руснаците до 2014 г., като извърши държавен преврат, ние всички тогава мълчаливо подкрепяхме тези действия. Трябва да имаме трайни политик, които да гарантират авторитета на България в международен план и на първо място в очите на българските граждани. Задължителен приоритет е изграждането на Белене. Спасихме двата реактора да не бъдат харизани на Украйна, сега трябва да бъде направена следващата решителна стъпка изграждането на Белене. Много силен акт е посещението на делегация на БСП-ОЛ в Китай. Считам, че това е голям шанс за България. Левицата трябва да разгърне своите възможности, след тази много силна стъпка в Китай, в Африка, където имаме десетилетни взаимоотношения. Трябва да се борим там и за пазара, и за авторитета си, и за подкрепа. Това предполага взаимност и добре организирана, планирана и реализуема външна политика.

- Наближават президентските избори. Има ли вече ясна кандидатура или поне разговори за кандидата на левицата?

- Разбира се, че разговори се водят. Разбира се, че се търси най-силната и убедителна кандидатура. Но не считам, че трябва да дам своя принос в медийните интерпретации сега, когато е твърде рано.