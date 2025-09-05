България трябва да съди “Файненшъл таймс” и Хенри Фой

Репутационни, политически и икономически щети, които България инкасира след разпространената от “Файненшъл таймс” фалшивата новина за опасен инцидент при кацане със самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив, се увеличават с тиражирането на лъжите на ФТ от безкритични европейски и световни медии.

Добре е, че българските власти дойдоха на себе си и три дни след събитието опровергаха аргументирано и с факти лъжите на британския журналист и вестника му. Но това категорично не е достатъчно ако не искаме петното, лепнато върху страната ни да повтори пораженията от клеветата за участие на страната ни в атентата срещу папа Йоан Павел II.

Българската държава трябва незабавно да заведе дело за клевета и уронване на националния престиж срещу “Файненшъл таймс” и автора на фалшивата новина Хенри Фой.

Незабавно!!! Въпросът е на национално достойнство и чест!