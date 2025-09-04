Борисов: Разликата между мен и другите политици в България е моят опит

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че Атанас Зафиров е бил на парада в Китай, заедно със Си Дзинпин, Владимир Путин и Ким Чен Ун, по партийна линия. Той добави, че партията е "столетница" и политиката им винаги е била такава, така че не трябва да има очудени.

"Доколкото знам, Зафиров е в Китай по линия на тяхната партия. Не се меся в работите на други партии. Не знам Китай да е обявен за вражеска държава! Не съм чул Европейската комисия да има директива срещу посещение в Китай. Опитват се да направят скандал там, където няма никакъв скандал", посочи бившият премиер.

Борисов също така отбеляза, че лидерът на ПП Асен Василев "работи много добре с Китай и с Китай трябва да се работи".

След като един от репортерите отбеляза, че Зафиров е застанал до диктатори като Путин, лидерът на ГЕРБ напомни: "По същата логика президентът Путин беше в САЩ с президента Тръмп".

"След като Путин е бил в САЩ и се е наредил до Тръмп, ние трябва да питаме защо наши хора са били в Щатите, по същата логика", допълни той.

Борисов посочи, че въпреки поканите не е изпратил представители на ГЕРБ в Китай.

"Разликата между мен и другите политици в България е моят опит и затова не съм изпратил наши политици там. Не съм избирал БСП, ИТН и Ново начало да ни подкрепят, защото са най-красиви и най-добри. Нито ПП-ДБ за сглобката, но математиката е такава в парламента", каза още той.

Лидерът на ГЕРБ разкри, че е бил поканен в ВМЗ-Сопот при посещението на Урсула фон дер Лайен, защото е водил преговорите с "Райнметал".

"Да сте ме видяли в Министерски съвет? Да сте ме видели на друго посещение?", попита той.



Лидерът на ГЕРБ коментира и вчерашните протести.

"И на мен ми се ходи на протест. Много е приятно да ходиш на протести и пиеш бира и викаш "защо не работят тия там", добави Борисов.

На въпрос срещу какво би протестирал, той отговори: "Срещу завладяната държава. От всички тези, които последните четири години я завладяха".