Йотова: Историята със самолета на Урсула фон дер Лайен нанесе удар върху образа на България

Не получихме никаква новина по отношение на ангажиментите, които ЕК е поела към страната ни, заяви вицепрезидентът във Велико Търново

"Новина от посещението на Урсула фон дер Лайен не получихме по отношение на ангажиментите, които Европейската комисия (ЕК) е поела към България. За сметка на това бе нанесен много сериозен удар върху образа на България".

Това коментира във Велико Търново вицепрезидентът Илияна Йотова, визирайки разпространената информация от световните информационни агенции, че е имало проблем със самолета, в който е пътувала и това е дело на руска атака.

"Посещението на Урсула фон де Лайен беше обезсмислено до голяма степен от инцидента с GPS системата на самолета, с който е пътувала. Информацията за това "потопи" всичко останало, влязохме във всички възможни европейски и световни медии", коментира Йотова.

„Считам, че беше нанесен много сериозен удар върху образа на България. Смятам, че правителството не направи достатъчно в това отношение, и ако действително то е подало информация към ЕК, че има конкретна руска намеса срещу председателя на комисията, за да бъде изчистен образът на страната трябва да има разследване и виновните да бъдат наказани. В противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна член на ЕС“, заяви вицепрезидентът.

Според Илияна Йотова министър-председателят трябва да направи всичко възможно да убеди европейските партньори, както и НАТО, че става дума не за инцидент, не за конкретна агресия срещу председателя на ЕК, а за нещо, което както той каза - се случва всеки ден. По думите ѝ това е важно, защото в противен случай, съмненията към страната се засилват.