Flightradar отрече съобщенията за повреда в GPS системата на самолета на Урсула фон дер Лайен над Пловдив

Уеб услугата Flightradar отрече съобщенията за повреда в GPS системата на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Полетът с Урсула фон дер Лайен на борда е предавал добро сигнално качество от излитането до кацането“, съобщиха от службата в социалната мрежа X.

Те също така отрекоха и информацията, че полетът е обикалял един час над летището, като отбелязаха, че е закъснял едва с 10 минути.

По-рано британският вестник Financial Times съобщи за повреда в навигационната система, когато самолетът, превозващ ръководителя на ЕК, е кацнал в България. Според неговата информация, пилотите са трябвало да използват хартиени карти, за да кацнат на летището в град Пловдив.