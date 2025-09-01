Министерски съвет потвърди, че самолетът на Урсула фон дер Лайен е загубил GPS сигнал по време на кацането на летище Пловдив

Още по темата: Инцидент със самолета на Фон дер Лайен на летище Пловдив, подозират руска намеса 01.09.2025 12:50

След като в международните медии се появи информация, че самолетът на Урсула фон

дер Лайен е получил GPS смущение при полета си към България, от Министерски съвет обясниха какво точно се е случило.

Ето какво написаха те в съобщение до медиите:

Във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив, Правителствената информационна служба уточнява:

По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала.

С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане).

Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.

Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на

Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.