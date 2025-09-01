Инцидент със самолета на Фон дер Лайен на летище Пловдив, подозират руска намеса

Самолетът на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е загубил достъп до GPS навигацията си при приближаване към летището в Пловдив в неделя, което е принудило пилотите да кацнат, използвайки хартиени карти.

Това съобщават пред „Файненшъл таймс“ служители, запознати с инцидента, като уточниха, че случаят се разглежда като предполагаема руска намеса.

Според един от служителите „цялата зона на летището остана без GPS сигнал“.

Самолетът е кръжал близо час, преди пилотът да реши да кацне ръчно, използвайки аналогови карти.

Смущението е свързано с т.нар. GPS заглушаване – практика, която пречи или изкривява сателитната навигация, пише The Economic Times.

Използвано за военна и разузнавателна защита, днес това средство се употребява и като инструмент за дестабилизация.

Подобни инциденти зачестяват в района на Балтийско море и в източноевропейските държави, граничещи с Русия, като засягат не само самолети, но и кораби, както и цивилни навигационни системи.

"Труд news" припомня, че Фон дер Лайен пристигна в Пловдив, за да се срещне с премиера Росен Желязков и да посети ВМЗ - Сопот.

Още вчера, 31 август, стана ясно, че полетът ѝ ще се забави, но това беше оправдано с неподходящи метеорологични условия.

По време на пресконференцията си у нас тя заяви: „Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. Може да бъде удържан единствено чрез силно възпиране“.