Костадинов: Не успяха да вкарат Урсула през парадния вход, доведоха я по въздух

Не успяха да вкарат Урсула през парадния вход, доведоха я по въздух. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след визитата на Урсула фон дер Лайен от България във ВМЗ-Сопот.

Той и хората му прекараха цял ден пред завода, чакайки визитата. Пред завода дори избухнаха безредици при пристигането на един от автомобилите на НСО.

Ето какво още каза Костадинов за визитата на Фон дер Лайен

Днес българският народ протестира против намерението на ГЕРБ, ДПС и техните патерици в парламента. да ни въвлекат във война. Няма друга причина, поради която да водят тайно Урсула във ВМЗ -Сопот.

Европа не предвижда инвестиции в България, а да я превърне във фронтова линия. Днес им объркахме плановете, объркахме и дипломатическата програма на кабинета Борисов, в който Желязков е само поставено лице. Не успяха да вкарат Урсула през парадния вход, доведоха я по въздух.

Нека продължим да им объркваме плановете и да им покажем, че България не е военен полигон. Днес протестираме, но ще продължим и на 13 септември.

Елате и излезте всички, за да свалим правителството сега. После ще е късно.