Даниел Митов за казуса със самолета на Фон дер Лайен: Такъв тип заглушавания на GPS системите на полетите се случват постоянно

Уведомени сме за проблема веднага. По линия на МВР задачата ни беше да проверим от страна на ГДБОП, отдела по киберпрестъпност дали не става въпрос за кибератака. Така вътрешният министър Даниел Митов коментира пред БНТ инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"С категоричност можем да кажем, че това не е случая, не става въпрос за кибератака. Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е", поясни Митов.

По думите му, от началото на войната в Украйна през 2022 г. такъв тип заглушавания на GPS системите на полетите в определени региони, които са в близост до конфликта, се случват постоянно.

"Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има дори протокол по този въпрос, когато се стигне до подобен тип заглушаване има инструментална система за кацане по прибори, така че да може да бъде извършено кацането безопасно и в съответствие с дадените протоколи. Може да става въпрос точно за това", уточни вътрешният министър.