Песков: Не е вярна информацията, че Русия е замесена в повредата на самолета на Урсула фон дер Лайен над България

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков отрече участието на Русия в повредата на GPS навигационните системи на борда на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на посещението и в България, предава агенция ТАСС.



По-рано изданието съобщи за повреда в навигационната система при кацането на самолета, превозващ ръководителя на ЕК, в България. Пилотите е трябвало да използват хартиени карти, за да се ориентира при кацането на летището в град Пловдив.

Представителят на Европейската комисия Ариана Подеста заяви на брифинг в Брюксел, че българските власти, от които е получила информацията, са нарекли това груба намеса от страна на Русия. На въпрос дали България е представила някакви доказателства, Подеста отговори отрицателно.