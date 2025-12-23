Осигуриха допълнителни средства за помощи за отопление

Правителството в оставка прие постановление за вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г. Целта на измененията е да се гарантира финансовото обезпечаване на разходите за помощи за отопление.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов размерът на помощта беше повишен на 606,70 лв. за целия отоплителен сезон от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Сумата е с 9,6% повече в сравнение с миналата година. Очаква се такава подкрепа да получат 345 900 хора и семейства, а общият размер на необходимите за изплащането й средства да надхвърли 215 млн. лв.

Допълнителният финансов ресурс ще бъде осигурен чрез промени в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2025 г.