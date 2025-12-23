Костадинов: ППДБ е маргинална софийска коалицийка, която не се разпада, за да влезе в НС

За последен път представители на Възраждане гостуваха в сутрешния блок на bTV през октомври 2024 г. От тогава до сега, което ще рече вече повече от 14 месеца, ние не сме канени в това предаване. Апропо, не сме канени и в телевизията изобщо. Едва миналата седмица получихме покана за участие при Цветанка Ризова и гостуването мина както обикновено - с нападки, клевети и заяждания към нас. Това разказа председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в социалните мрежи.

"На мен това не ми харесва, но знам, че телевизията е частна, и това е нейно право. Дори и цензурата е нейно право, колкото и да не ми харесва това. Точно поради тази причина ние, независимо от всички критики, които сме отправяли към bTV, не сме и помисляли да правим протест пред медията", продължи народният представител.

В същото време той насочи остри обвинения към коалицията ПП–ДБ, която според него е прекомерно представена в националните медии, включително в сутрешния блок на bTV.

"Това е маргинална софийска коалицийка, която не се разпада само защото поотделно нито една от партийките в нея не може да влезе в парламента. Въпреки това маргиналите от нейната парламентарна група са постоянно, всекидневно и ежечасно във всички възможни медии."

По повод протестите пред bTV след отстраняването на журналистката Мария Цънцарова, Костадинов заяви, че според него ПП–ДБ са открили цензурата едва когато тя е засегнала техен представител.

„В bTV има цензура. Само че ПП–ДБ я забелязаха чак когато махнаха техния човек от телевизията“, каза той, определяйки реакцията им като проява на „лицемерие и двоен морал“.

Лидерът на „Възраждане“ направи паралел и с партия „Величие“, която също е организирала протест пред bTV, като според него двете формации са „огледални образи една на друга“.

„Колкото и да не ми се вярваше, че някога ще го кажа – браво на bTV! Щом дори на ръководството на телевизията им е дошло до гуша от тази пропаганда, можете да си представите колко е омразна тя на българския народ“, заяви той.



