Ще стане ли Димитър Радев служебен премиер?

В условията на продължителна политическа нестабилност устойчивостта на България зависи от стабилното функциониране на основните публични институции, заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в интервю за БТА.

По думите му централната банка има ключова роля за поддържането на икономическата и финансовата стабилност, включително в периоди на тежки политически кризи.

„Ролята на БНБ е да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата среда е нестабилна. Ние гарантираме, че паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса остават стабилни“, посочи Радев.

Той подчерта, че не би приел да бъде служебен министър-председател, тъй като това би поставило под съмнение независимостта на БНБ:

„Категорично не. Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система.“

Радев коментира и перспективата за присъединяване на България към еврозоната, като отбеляза, че това създава по-строга и предвидима рамка за икономическо управление и се оценява положително от финансовите пазари.

„Еврозоната ограничава пространството за политически и икономически импровизации и изисква по-висока степен на дисциплина. Това намалява ефекта от вътрешнополитическите колебания и глобалната несигурност“, заяви той.

Относно удължаването на бюджета Радев коментира, че при настоящите условия това е „най-адекватният възможен вариант“, тъй като позволява поддържане на фискална дисциплина и запазване на относителна икономическа стабилност.

„Стабилността не е даденост. Тя се поддържа чрез дисциплина, силни институции и дългосрочно мислене. Когато тези елементи отсъстват, цената се заплаща от цялото общество“, добави управителят на БНБ.

В навечерието на празниците Радев пожела на българите здраве, спокойни празници и време за близките, като подчерта, че въпреки политическата несигурност страната разполага с опора за относително спокойствие и умерен оптимизъм.