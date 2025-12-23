Атанас Зафиров: Участието в управлението не беше грешка

Участието на БСП в управлението не е било грешка, смята лидерът на партията Атанас Зафиров. В интервю за „Дума“ той остана на позицията, че това е било отговорното политическо поведение за макар и временно излизане от кризата.

Председателят на Столетницата нарече „лъжи, глупости и съвсем целенасочени внушения“ твърденията за влияние на Делян Пеевски върху партията.

Ето какво още каза Зафиров:

– Господин Зафиров, след големите протести и подадената оставка на кабинета на Росен Желязков каква е Вашата оценка сега – грешка ли беше БСП да участва в правителството?

– Отговарям ви направо – не, не беше грешка. От гледна точка на бъдещето миналото винаги изглежда абсолютно предначертано и ясно, но всъщност никога не е така. Защото всички забравят дилемата, пред която беше изправена БСП в началото на годината. Нека да я припомня – след последните парламентарни избори левицата леко повиши своя резултат, но недостатъчно, за да може да бъде решаващ фактор в Народното събрание. И пред нас стоеше избор – дали искаме да останем в опозиция и по същество да подпечатаме нова дясна, антисоциална и цинична сглобка, или ще направим всичко възможно да бъдем част от решението на политическата криза и ще се опитаме да бъдем социален вектор в управлението, като приложим на практика идеите от нашата програма. Решението за участие в кабинета не беше лесно, нито пък бе взето еднолично. БСП беше изправена пред ключов идеологически избор – дали оставаме верни на своя държавнически характер и поемаме отговорност за държавата или се превръщаме в театрален опозиционен кръжок, който се отдава на великото удоволствие винаги да е прав за всичко, но абсолютно нищо да не зависи от него. От тази гледна точка БСП взе единствено възможния правилен избор. Той е правилен дори и с оглед на протестите, които разтърсиха страната, защото нека да бъдем честни и за друго. На улицата нямаше гняв срещу левицата. В нито един момент. Вечните злобари, а тях винаги ще ги има, твърдят, че това е, защото БСП била в толкова лошо състояние, че никой не я броял за жива. Точно обратното е – БСП нямаше за какво да бъде обвинявана. Ние не правехме циркове, не сме се държали като медиен рекетьор, не сме пускали политически димки, а се стараехме бавно, упорито, инатливо да прилагаме нашата политика.

Искам да ви припомня, че БСП преди това беше направила няколко пъти избора да остане в опозиция, но какво постигна той? От падането на правителството на Кирил Петков, когато също влязохме в съюз с наши идеологически противници, левицата упорито се сриваше като резултат.

Смятам, че нашето участие във властта не беше грешка, защото БСП за пореден път показа, че може да се справя с най-кризисните проблеми и да предлага бързи решения. Не очаквам някой да оцени това днес, но съм спокоен за оценката на историята.

– Нека, преди да се върнем към злободневието, да поговорим за това. Къде и в кои сектори БСП показа качество и способности?

– Веднага ще дам няколко примера. На правителството моментално бе поднесена солената сметка за проблеми, които с години са били замитани под килима. Много градове бяха ударени от страховита водна криза. Държавата обаче се задейства моментално и взе спешни мерки. Спомняте ли си колко много хора се упражняваха върху нашите решения – те били административни, нямало да сработят, правителството само имитирало дейност. Аз, като председател на Националния борд по водите, избрах да не слушам тези злобни включвания. Обиколих всички засегнати места, задействахме всички блокирали механизми и още в края на лятото кризата започна да отминава. Това не се случи благодарение на дъждовете или просто ей така от себе си. Това беше резултат от денонощна работа и много бързи решения. След това стана бедствието в „Елените“. Пак проблем, който от години набъбва като цирей. Държавата не просто помогна на пострадалите хора, а започна масова проверка на всички проблемни строежи. Аз не си спомням в историята на прехода друг път толкова бързо да са излизали резултатите от проверка. Регионалният министър Иван Иванов и екоминистърът Манол Генов се посветиха изцяло на това и не скриха абсолютно никаква истина. Ако тяхната политика бъде продължена, държавата повече няма да се изправя пред такива трагедии.

В социалната сфера, друг наш ресор, бяха разкрити десетки „домове на ужасите“, които функционират като хосписи за възрастни хора. Те са били пред очите на цяла серия от правителства, но именно ние насочихме вниманието към проблема и не пощадихме нито един от тези хищници, които паразитират върху най-уязвимите хора в нашето общество.

А трябва ли да говоря за това, че ние защитихме оставането на швейцарското правило за пенсиите. Ние се преборихме оборудването на АЕЦ „Белене“ да остане в България, а не да бъде буквално подарявано на чужда държава. Ние отстояхме позицията си за това страната да не праща войски на фронта в Украйна.

Това са цяла серия от наши битки. Тихи битки, но много ефективни. Ние не сме партия на шумните пози, а на конкретно свършената работа. Между другото това е моето убеждение и за БСП. Ние трябва да трансформираме партията да не остава само на ниво красиви думи и обещания за светло бъдеще, а да се научи действено да ги прилага като реална политика в реална среда.

Ние бяхме партията, която започна големия разговор за промяната на данъчната система у нас. И видяхте на практика как целият едър капитал се стовари върху левицата с обвинения. Оказа се, че ако повишим данък „дивидент“, светът ще рухне и България ще потъне в мрак. А ние просто искахме да изравним облагането на доходите от труд с доходите от капитал. Знаех, че срещу нас ще се изсипе огън и жупел, но, честно казано, това няма да ни спре. Тази тема ще става все по-актуална, а левицата е единствената, която я поставя.

– А каква е истината за влиянието на Делян Пеевски върху БСП? Превърна ли се партията в негов придатък и защо посетихте лидера на „ДПС-Ново начало“ в неговия кабинет?

– Ако знаете само колко ми е омръзнало да слушам тези лъжи, глупости и съвсем целенасочени внушения. Особено, когато идват от тези, които не просто писаха есемеси и пиха турско кафе с Пеевски, ами го превърнаха в централна фигура на своята сглобка. Някой дали видя изобщо, че аз като вицепремиер посетих кабинетите на всички останали партии? Съвсем нормално е в ситуация, в която има проблем с бюджета, има натрупано обществено недоволство, да се поинтересувам от мнението на всички парламентарни сили за това кои идеи в него приемат и кои не. И най-важното – да потърся тяхната позиция за социалния компонент в бюджета, който беше най-важен за БСП. Или трябваше просто да хвърля папките и повече да не се интересувам от нищо?

Делян Пеевски има нулево влияние върху БСП. Той е лидер на парламентарна сила, която подкрепяше правителството, и беше важно да се чуе и неговото мнение. Но някой да твърди, че Пеевски определя посоката на БСП, кадрува или се меси в нейната политика – това е злонамерена лъжа, целенасочена интрига за изместване на вниманието от истински важните неща в България. Тази лъжа цели и да даде индулгенция на градската десница, която със своята липса на отговорност и разрушителност остави страната без бюджет за следващата година и то при влизането в еврозоната. Пеевски обаче е димна завеса, зад която много нечистоплътни политици се опитват да скрият собствените си грехове. Няма нито едно доказателство, нито един пример за негово влияние върху нас. И заради това ми е болно, когато виждам как социалисти повтарят тази опорна точка, която служи като лост на други партии, които биха се коалирали с Пеевски отново, без да им мигне окото. Два пъти са го правили. Пак ще го направят, ако получат възможност.

– Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка. Чуха се обаче призиви и за Вашето оттегляне, както и да се даде път на младите, които да реформират партията и да я извадят от кризата.

– Първо, аз се радвам, че в БСП вече има такава атмосфера, че всеки може да изрази своето мнение без притеснение за политическото си бъдеще и съдба. Това е част от реформата, която исках да се случи в левицата. Вече я виждаме. Уважавам мнението на всеки един социалист. И мисля, че по време на своите обиколки в страната го доказах. Не подминах нито един неудобен въпрос. Винаги съм смятал, че един председател трябва да е безкрайно честен с партийните членове, да не подслажда истината или да нагласява реалността според собствените си виждания.

Аз обаче нямам намерение да подавам оставка точно сега – това ще бъде предателство спрямо всички честни социалисти, които през последната година дадоха всичко от себе си, за да изправим партията на крака, да я извадим от международната изолация и да я превърнем в реален обществен фактор.

Никога не съм гледал на председателското място като на вечен ангажимент. Знаете ли колко нерви и безсънни нощи щях да си спестя, ако не бях поел тази отговорност? Същевременно какво магично нещо ще се случи с БСП, ако аз се оттегля? Страната вече е на бързата писта към предсрочни избори. Нов председател няма да е успял да си избере дори Изпълнително бюро и вече ще е време хората да застанат пред урните.

За един председател се съди по резултатите от изборите, по свършената работа за структурите и тяхната активна политика, по предложените и осъществени реформи. Много социалисти отново попадат в капана да пишат своя дневен ред по медийните бомби, но историята е показала, че те не са реален индикатор за истинските процеси в обществото. Да, БСП минава през криза, но нека да бъдем честни, левицата е в криза от 2021 г. насам. Едва в началото на тази година бе избрано ново ръководство и мнозина се опитват да стоварят вината за неразрешените проблеми единствено върху него. Това е нечестен подход в политиката. Въпросът с оставката ми винаги стои на дневен ред, но сега задача номер 1 е БСП да бъде подготвена за предсрочните избори. Нямаме от какво да се срамуваме в нашето поведение.