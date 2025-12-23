Даниел Митов: Създаваме звено за борба с прането на пари (ВИДЕО)

Министерски съвет прие създаването на специализирана оперативна група за анализ и борба с прането на пари. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов след заседанието на кабинета.

Той съобщи, че това е резултат от дългомесечни усилия на много институции и усилие в посока на това България да бъде извадена от сивия списък на Световната организация за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

„Специализираната оперативна група ще бъде ситуирана в Главна дирекция „Национална полиция“ и ще се ръководи от бившия директор на ГДБОП – Явор Серафимов, който в момента е заместник-директор на националната полиция. Той има опит в това отношение и заедно с другите институции като НАП, Агенция „Митници“, ДАНС, прокуратурата и други институции, които имат отношение. Те ще фокусират в тази група целия анализ и всички сигнали, които получават за изпиране на пари, и ще има възможност за по-бързи действия“, каза министърът на вътрешните работи.