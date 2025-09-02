Балонът за страховития екшън над Пловдив със самолета на Урсула фон дер Лайен се спука за 24 часа. Оказа се лъжа

След като сайтът за проследяване на полети Flightradar отрече със самолета на Урсула фон дер Лайен е имало проблем над Пловдив, се появиха и нови доказателства, че историята е... преувеличена.

Появиха се и записи на разговора на пилота на самолета с диспечера от аеропорта непосредствено преди приземяването. От разменените реплики става ясно, че пилотът не е бил притеснен при кацането на летището в Крумово и не е подал позивни за аварийна ситуация.

Достъп до въпросния запис има в специализирания сайт liveatc.net, в който в реално време може да се слушат разговорите между кулата на съответното летище и пилотите. Отделен въпрос е защо от "Файненшъл таймс" не са му обърнали внимание, пишат от "Марица".

Записът е с много лошо качество, но въпреки това става ясно, че се дават упътвания на пилота за инструментално кацане на писта 30, след като той е обяснил, че има малък проблем с GPS-а. Затова е и отменено първоначалното насочване към писта 12, защото на нея приземяването става само чрез джипиес.

По време на разговора няма подадени позивни за проблем PAN-PAN и MAYDAY, както и няма код за аварийна ситуация SQUAWK 7700.

На записа се чува как пилотът съобщава до кулата, че имат проблеми с GPS (джипиес картите) и иска разрешение за кацане чрез система за кацане по прибори ILS (Instrument Landing System).

"Преминавате по процедурен контрол. Ако желаете - продължете по ILS X-ray" (процедура по снижаване според профила), отговаря мъжът от контролната система на Летище Пловдив.

Опровергано бе и твърдението на "Файненшъл таймс", че самолетът с Урсула фон дер Лайен е кръжал близо час над Пловдив в търсене на вариант за кацане. Данните сочат, че полетът ог Полша до Пловдив е планиран да продължи 1 час и 48 минути и реално е закъснял само с девет минути, като самолетът е кацнал след 1 час и 57 минути.

"Транспондерът на самолета отчита добро качество на GPS сигнала от излитането до кацането", гласи другата констатация на Flightradar24, което окончателно разбива версията за заглушаване на навигацията на самолета, докарал у нас шефката на ЕК.

Информационният блъф беше развенчан и от директора на пловдивското летище Красимир Пешев, който категорично отрече с полета и кацането на Урсула фон дер Лайен да е имало притеснение. Още повече, че самият той през цялото време го е следил на флайт радар. Пешев обясни, че е рутинна практика, ако има проблем с едната система за кацане ERNAV, да се ползва друга - в случая ILS, както е станало вчера.

"Това е решение на пилота и е рутинна практика", заяви Красимир Пешев пред БНР и също отрече твърдението на британското издание, че самолетът с председателя на Еврокомисията е кръжал 1 час преди да се приземи.

По думите му в нито един момент не е имало заплаха за екипажа и Урсула фон дер Лайен.

Окончателно кръст на бомбастичния сценарий за кошмар в небето над Пловдив сложи вътрешният министър Даниел Митов в интервю пред БНТ: "С категоричност можем да кажем, не става въпрос за кибератака. Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е", заяви Митов.

Междувременно "Марица" публикува коментари на авиоексперти, които също аргументирано обясниха, че хипотезата на "Файненшъл таймс", подета и от политици и управници у нас и в Брюксел, е напълно несъстоятелна.

"Според мен е имало някаква неизправност на самия борд на самолета. На практика няма как да бъде блокиран GPS-а на навигационната система само на един конкретен самолет. Ако има нещо, ще е заглушено цялото летище. Честотите на системата за кацане са едни и същи - точно фиксирани. Няма как да заглушат на твоя самолет, пък другият да ги ползва без проблеми. Ако има проблеми със системата, ще са с периметър 100 километра, например. Инженерите ще ги видят веднага, защото системата прави автоматично автотестове постоянно. Случвало се е отклонение на честота заради струпване на техника или нещо подобно. Да, факт. Но от летището веднага реагират, като пускат друга, разбира се, информират всички полети. Не само един. Или в краен случай затварят летището", коментира Тодор Пенев, бивш летец и авиационен експерт, който е оглавявал и отдел "Безопасност" на Летище Пловдив.

Така балонът за страховития екшън над Пловдив се спука само в рамките на 24 часа. За да потвърди за пореден път, че по време на война първата жертва винаги е истината.