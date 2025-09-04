Караджов: Няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушен GPS сигнал на самолета на Урсула фон дер Лайен

Зафиров е лидер на БСП, очевидно има своите партийни ангажименти. Със сигурност той ще обясни най-добре. Вицепремиерите сме много сплотен екип, няма шанс някой да отклони България от нейния евроатлантически път. Това коментира пред бТВ вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов за визитата на лидера на БСП на военния парад в Китай.



„Опозицията винаги има право да търси всякакви поводи за оставки, както и днес изслушването на Желязков в НС е измислен повод – така нареченото заглушаване, и то злонамерено, на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен. Измислено е, защото, за да твърдите, че нещо е факт, то трябва да е доказано научно”, коментира той.

„Чух записа от пилотската кабина, пилотът казва, че има проблем с GPS-a. Имаме няколко агенции, които следят тази работа доста зорко, не се показва срив в GPS-a. Не намираме доказателство, че това е факт. Единственото, което Българската гражданска въздухоплавателна администрация е предала към Европейската агенция по безопасността на авиацията, е, че има този доклад за разговора между пилота и кулата за проблем с GPS-a. Даже при кацане пилотът е благодарил и е съобщил за минимални проблеми. Никой от властите на България не е съобщавал за подобен сюжет с руска намеса. Няколко заглавия в медиите твърдяха, че самолетът е кръжал час и половина – имаме загубени в превода”, допълни транспортният министър.

Категоричен е, че според емпиричните данните няма нито един факт, подкрепящ твърдението за заглушен GPS сигнал.

„Не се кланям пред никакви институции, само пред българските граждани”, уточни Караджов.

Обяви, че половин година по-късно все още не е открит мъжът, който вдигна дрон над летище „Васил Левски” – София.

Надява се десетократните глоби за фирмите, обслужващи летищата у нас, да дадат ефект след поредния случай на грубо отношение към пътници: „Искаме правата на пътниците да бъдат спазвани, това е кауза на нашето правителство.”

За тежкия инцидент с АТВ в „Слънчев бряг“ министърът уточни: „Част от електрическите АТВ-та не се регистрират в КАТ, част от тях се водят към МЗХ като селскостопанска техника. Новият Закон за атракциите ще регулира тези превозни средства. Законът за движение по пътищата е категоричен, че всяко превозно средство спазва разпоредбите.“

„Въвеждаме два ключови елемента – освен план за безопасност, лице, отговорно за безопасността и ежегодни проверки на цялостното оборудване, въвеждаме и първоначален акт на регистрация, където се показа документ за оценка за съвместимост. Тоест, целият сбор екипировка, ще се оцени дали е годен да понесе рисковете на атракцията. Със закона ще привържем НК към тези, които предоставят атракциона, и тези, които удрят печата на оценката”, каза още той.

Караджов обяви, че инциденти с влакове стават ежедневно, средно на всеки два дена поне в един има дерайлиране.

„В Калитиново се случи много сериозно произшествие, в последните години не е имало такъв инцидент. Вината за дерайлирането изцяло на машинистите – карали са със 100 км/ч, където е трябвало да карат с 40 км/ч. Можеше да има много жертви и ранени. Късмет е, че не е дерайлирал локомотивът”, коментира той тежкият влаков инцидент в края на август.