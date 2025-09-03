Степан Поляков: Европейците сме посмешище, шега за останалия свят

ЗДРАВЕЙТЕ, А НА ВАС КОФТИ ЛИ ВИ Е?

Щото на мене ми е много кофти. Погледнах военния парад в Пекин. Боже, каква космическа военна техника, State-of-the-Art. И всичко това ще се обменя между Китай, Русия, Северна Корея, дори Монголия.

Дето викаме, Евразия, от която евролидерите ни пазят. Правилно, и аз не искам Китай и Дебелото момче от Пхенян да ни завладеят. И Путин не искам да ме окупира.

Ама какво виждам от любимата ми доскоро Европа, за която сърцето кърви. Върховният й лидер със слугинското име Урсула брои клекнала гилзи в някакво мазе край Сопот.

Бездетни министър председатели буквално са седнали върху островърхи снаряди. 155 милиметра. Леки еврокомисарки си носят плетките в Европарламента. Плетат, бе, чорапки за внуците. И ни готвят за война с руско-индийско-китайската чудовищно военна машина.

Европа била Цивилизованата част от света, а България била направила цивилизационния си избор.

Аз също живях с мисълта, че сме The Master Race.

И, няма да лъжа, така се и държах - от Виетнам до Бряг на слоновата кост и от Магреба до Казахстан. Това приключи.

Днес ние, европейците, сме посмешище. Ние, с нашите регионални войнички, санкции, цивилизационни избори, ценности сме просто joke за останалия свят.

А какво имаме от другата страна на Океана. Карикатурен образ на остарелия Велик Гетсби, който си боядисва косата в оранжево и е заключил Дейзи, в лицето на Мелания, в златна клетка.

Точно сто години след Ерата на джаза. Дрога, оргии, расови сблъсъци, но без Джаза. Нашата Америка на Керуак и бунта на Джим Морисън. Нищо не е останало. Само маниите към Гренландия на обидено, но агресивно старче. Damn!

Кофти ми е, много. А когато Драконът полети ще видите какво е Master Race.

Урсула, докато кихаш от барут в Сопот, да ти разкажем, че барутът е изобретен през Девети век от китайски монаси.

Ма, вече няма и нужда от много ограмотяване.

Ти кацна ли най-накрая някъде?