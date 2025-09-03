Костадинов: Родината ни се превърна в държава-гето

За последните 16 г. населението намаля с 1 млн. неофициално с 1,5 млн., бяха закрити детски болници, детски градини, 100 населени места. Българската продукция в магазините се превърна в екзотика, храната от български произход изчезна почти от пазара. В замяна се превърнахме във вносител номер едно на боклук в ЕС. Това каза Костадин Костадинов, лидер на Възраждане.

Родината ни се превърна в държава-гето. Всичко това води до заключението, че регентите на правителството - Борисов и Пеевски, смятат нас не за народ, а за сган, тълпа, паразити, скотове. Никой народ не е бил толкова тъпкан, мачкан и зверски унижаван като българите, посочи Костадинов.

Имаме напълно нелегитимен парламент, с фалшифицирани избори бяха вкарани една голяма престъпна група, наречена „Величие“. Ние от Възраждане ще отидем в селата, които не успяхме да посетим, ще се запознаем с реалните проблеми на хората. Крайно време е парламентът да отиде при народа. България няма много останало време за губене, ако не искаме да станем тихи свидетели на собственото ни убиване. Трябва да върнем вярата на българския народ в него самия и с гласа си да изхвърлим антинационалния елит, каза Костадинов.