Пеевски: Няма да позволя на никой да тресе държавата

"Няма да позволя на абсолютно никого да тресе държавата. Призовавам Радев да си направи партията. Готов съм с разкрития за него".

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в първия работен ден на правителството след голямата лятна ваканция.

"Труд news" припомня, че народните представители се събраха днес, 3 септември, на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание.

Регистрирани бяха 210 депутати, като минута след 9 часа председателят на Народното събрание Наталия Киселова даде старт на първото заседание.

Народните избраници бяха отпуска точно един месец - от 1-ви до 31 август. По време на изпълнението на химна на Европейския съюз в НС народните представители от групата "Възраждане" направиха целенасочена демонстрация, като седнаха по местата си.