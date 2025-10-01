Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно

Има две теми с които правителството трябва да се справи - цените и водите

И бодита да им сложат, може и комбинезон - все тая, моето предложение е категорично да се закрие незабавно тази агенция. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, попитан дали трябва да се сложат боди камери на служителите от Главна дирекция “Автомобилна инспекция” (ДАИ) след случая с Роби Уилямс.

"Една част от дейността ще си отиде в КАТ, другата - ТОЛ системата може да я прави безпроблемно. Претоварването на колите - ТОЛ системата, превишена скорост - ТОЛ системата, тирове, всичко, ТОЛ системата. И накрая на ТОЛ системата трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е", посочи Борисов.

По думите му, има две теми с които правителството трябва да се справи - цените и водите.

„Да, България“ внесе предложение за промени в Закона за автомобилните превози, според които всички служители на ДАИ да бъдат задължени да носят бодикамери.