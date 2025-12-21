Тома Биков: Рая Назарян няма да иска да бъде служебен премиер

Рая Назарян няма да иска да стане служебен премиер, тъй като това би означавало да напусне политическия живот. Това заяви народният представител от ГЕРБ-СДС Тома Биков по Нова ТВ. Като председател на парламента Назарян е в т.нар. "домова книга" от потенциални служебни премиери, които държавният глава би могъл да избере за оглавяването на бъдещо служебно правителство.

Той прогнозира, че предстоящите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати.

Биков коментира факта, че Деница Сачева се яви сама на консултациите при държавния глава, като определи тези срещи като „формални“. По думите му ГЕРБ са били там многократно и разговорите вече нямат същинска мотивация.

„Г-жа Сачева много ясно каза на президента, че ако желае, би могъл да направи свой политически проект и да се състезава с нас на парламентарните избори. Г-н Радев през последните 8 години превърна президентската институция от медиатор в основен играч на политическия терен. Това е все едно съдията сам да си свири дузпите и сам да ги бие“, заяви Биков.

На въпрос дали Румен Радев, или потенциална негова политическа формация, би могъл да бъде партньор на ГЕРБ в бъдеще, Биков отговори, че за първи път чува подобно подозрение.

„Ние сме странични наблюдатели в този процес. Виждаме г-н Радев в ролята му на президент, който според нас злоупотребява с институцията. Нека първо видим неговия политически проект. Ние сме за водене на политически диалог, включително и с опонентите ни, и сме го показвали многократно“, поясни той.

Биков изрази сериозен скептицизъм, че предстоящите избори ще решат кризата или че някоя партия ще получи самостоятелно мнозинство.

„Никой няма да изкара 121 депутати. Дори г-н Радев да се яви с всички надежди към него, и той не е в състояние. Реалността отново ще изисква разговор, ако ще правим изобщо правителство. Градусът на напрежение ще доведе до там, че и след следващите избори най-вероятно няма да има редовно правителство и ще има още едни избори. Няма никаква гаранция, че след още едни избори няма да има и още едни“, прогнозира депутатът.

Относно подкрепата на ГЕРБ за индексацията на бюджетните заплати, въпреки критиките им, Биков обясни, че партията не е искала да бъде обвинявана в блокиране на доходите.

„Това е противозаконно. Първо, не е ясно колко ще струва – диапазонът е между 80 и 120 милиона евро. Никъде няма записано конкретно число. Подкрепихме го, защото иначе щеше да бъде казано: „Виждате ли, заради тези те не искат да ви увеличат доходите“.“, аргументира се той.