Слави Трифонов: ППДБ се самозабравиха и си мислят, че могат всичко

Слави Трифонов коментира публично напрежението около bTV и протестите, свързани със с Мария Цънцарова, като подчерта, че не разбира причините за политическа намеса в решенията на частна медия.

По думите му bTV е частна компания, която работи по българските закони, а Конституцията ясно защитава свободната инициатива, частното предприемачество и пазарната икономика. Според Трифонов служителите в частна медия имат право на лични симпатии и позиции, но работодателят също има законово право сам да решава кого да назначава и освобождава.

„Цънцарова работи в частна фирма и работата ѝ зависи от нейните началници. bTV може да уволнява, когото и когато пожелае – законът ѝ дава това право“, посочва Трифонов.

Той уточнява, че никога не е бил служител на bTV, а равноправен партньор, и отхвърля спекулации по темата. В същото време изрази недоумение защо около случая има протести, които според него са инспирирани от „протестър номер едно в държавата – ПП-ДБ“.

„Ако аз като частен предприемач реша да уволня някого и на ПП-ДБ не им хареса, ще протестират ли и пред моя офис?“, пита риторично Трифонов

Той отправи и остри критики към Асен Василев и формацията му.

"Аз мисля, че Асен Василев и компания, според самите тях, са се качили на крилете на народната любов, чувстват се много уютно там, самозабравили са се и смятат, че могат да се разпореждат с всичко и с всички в нашата мила татковина. Само че не знаят едно важно нещо. Всъщност - две неща. Първото е основен български закон и той гласи: „Тарикат мъж не писка.“ Това е към Асен Василев. И второто е, че от крилете на народната любов лесно се пада, много боли и много трудно се качваш пак там".