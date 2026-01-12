Зелените пуснаха 150 еднакви становища, за да провалят плана за Витоша

Зелени НПО и активисти на партията им „Зелено движение“, с цел отново да забавят, блокират или да провалят напълно новия план за управление на парк Витоша, са подали над 150 жалби с един и същи текст.

Това е стар прийом на еколозите – чрез масово подаване на идентични становища да привличат медийно внимание и да оказват натиск върху държавната администрация.

На тази провокация се поддаде и омбудсманът Велислава Делчева, която в интервю каза нещо, което е чиста лъжа – че на 90% от парка ще се строи. Ако си беше направила труда да прочете една страница от плана, където е описано зонирането, щеше да разбере, че почти 50% от територията на парка е запазена за биоразнообразие, а на 45% човешката дейност е силно ограничена със забрана за строителство. Така остават едва около 5% за ски и туризъм. Вместо да направи това, омбудсманът Велислава Делчева разпространява фалшиви фейсбук статуси.

Това не е вярно.

Истината е точно обратната – на 95% от територията на Витоша има някаква форма на защита, а човешката дейност, включително и пешеходният туризъм, е ограничена, пише Еконовини.

Зелените пускат фалшива новина, че на 90% от Витоша може да се строи

Същият сценарий – планът за Пирин

По аналогичен начин зелените действаха и срещу плана за управление на Национален парк Пирин през 2015 г. По време на представянето на становищата и публичното обсъждане те изпратиха над 2000 бланки с един и същи текст до Министерството на околната среда и водите.

По закон администрацията е длъжна да отговори на всички получени писма. Това доведе до блокаж и забавяне на разглеждането на плана с месеци, последваха и обжалвания.

Затова и до днес новият план за управление на Национален парк Пирин не е приет – отново вследствие на саботаж от зелените НПО.

Разбира се, и тогава еколозите впрегнаха същите медии, които ги обслужват и сега.

Учудващо и странно е, че държавната и общинската администрация всеки път се „връзват“ на зелените и започват, като зомбирани, да повтарят фалшификациите на еколозите, както се случва и сега с плана за Витоша.

Сериозна роля имат и медиите, които тиражират тези лъжи. Определен кръг от тях са партньори на зелените НПО по обществени поръчки, финансират се от еколозите и затова ги обслужват безотказно.

В приетите миналата седмица от Министерския съвет изменения в Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии трябва да се включи изричен текст, който да прекрати тези практики.

При наличие на копи-пейст становища те не бива да се разглеждат.

В негативните кампании се включва и политически натиск от партията на еколозите „Зелено движение“, която беше част от коалицията ПП–ДБ и чийто съпредседател е най-големият противник на модернизацията на Витоша – Тома Белев.