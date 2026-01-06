Столична община: Планът за Витоша допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

Още по темата: Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала 03.01.2026 11:53

Столичната община представи становище по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ – ключов документ за бъдещето на планината, който определя правилата за опазване и достъпност. Общината подкрепя необходимостта от актуализация на Плана, като същевременно счита, че той следва да бъде прецизиран и да се превърне в ясен, работещ и законосъобразен инструмент за управление на планината.

"Становището е подкрепено от независима експертна оценка, възложена в рамките на общественото обсъждане на представения проект, с цел обективно да се прецени доколко Планът създава ясна и приложима рамка за управление", посочват от СО.

Оценката потвърждава наличието на положителни елементи в проекта, които кореспондират с принципите на "Визията за Витоша" на кмета Васил Терзиев. Сред тях са възможности за подмяна на остарели лифтове с нови по-безопасни и екологични съоръжения, изграждане на нови трасета като публична инфраструктура, разширяване на съществуващи просеки и сервитути, както и подобряване на пътната инфраструктура за по-добър достъп до планината.

В същото време анализът посочва редица съществени неясноти и противоречия, които могат да възпрепятстват ефективното прилагане на Плана:

* Липсва приключена екологична оценка, което поставя под риск законосъобразността на Плана и създава предпоставки за съдебно блокиране при прилагането му.

* Зонирането е неясно и противоречиво, като зоната за туризъм е крайно ограничена и не отговаря на реалното натоварване и интерес към планината.

* Има сериозни разминавания в данните за транспортната инфраструктура, включително липса на яснота за режима на лифтовете с транспортна функция като Княжевския и Драгалевския лифт.

* Използвани са остарели и непълни данни за туристически потоци, инфраструктура и състояние на лифтовите съоръжения, без ясна визия за тяхното възстановяване и модернизация.

* Отсъства изрична цел за балансирано развитие на туризма и рекреацията, въпреки ключовата им роля за общественото ползване на планината.

* Ски и спортните дейности са третирани основно като строителство, без достатъчна яснота как се съчетават с целите за опазване на природата и биоразнообразието.

"Тази конкретика показва, че Планът се нуждае от съществено прецизиране, за да стане ефективен и предвидим инструмент за управление на Витоша. Той трябва да гарантира правна сигурност и да улеснява реализацията на политики и проекти в обществен интерес, включително възстановяването на лифтовете като обществен транспорт и развитието на по-достъпна и безопасна планина", подчертават от общината.

„Витоша е планина, която искаме нашите деца да познават, обичат и пазят. За да я съхраним и направим по-достъпна и безопасна, Планът за управление трябва да бъде ясен, законосъобразен и работещ инструмент, който подкрепя както хората, така и природата. Продължаваме да изразяваме своята готовност да работим с всички страни за развитието на планината, защото Витоша трябва да е общ приоритет, отвъд което и да е управление“, коментира кметът на Столичната община Васил Терзиев.