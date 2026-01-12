Костадинов: Ще накараме всеки да се съобразява с нашата държава

България ще изгради два нови центъра от затворен тип за настаняване на мигранти до края на 2026 и началото на 2027 г. съгласно разпоредбите в новия Пакт за миграцията и убежището на Европейския съюз, който ще започне да се прилага от 12 юни тази година за всички страни членки. Фактът, че страната ни е едновременно гранична за ЕС и вътре в Шенген вероятно ще доведе до последващо увеличение броя на тези центрове, които по същество са огромни лагери за хиляди хора. Това написа председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"За това предупреждавахме миналата година, но пропагандата на еничарите ни обвиняваше в лъжа. Е, както винаги досега се оказахме прави. Нещо повече. Преди няколко дни правителството на ГЕРБ, БСП. ДПС и ИТН прие (с одобрението на ППДБ) промяна в наредба, с която позволява увеличаване на безконтролния "внос" на чужди работници у нас. Притокът на пакистанци става плашещ, а това, забележете, се случва законно и с подкрепата на държавата! С две думи - замяната на българското население с чуждо се превърна в държавна политика."

По думите на Костадинов решение на проблема има - след 80 дни ще има избори.

"Възраждане ще спечели тези избори и ще направи следното - ще извади България от Пакта за миграция и ще забрани вноса на чужди работници. Имаме 2 милиона български трудови емигранти - към тях трябва да се насочим, и за тях трябва да мислим как да върнем в Родината. Не да заселваме пакистанци! Идва време за Възраждане на България! Ще накараме всеки да се съобразява с нашата държава. Преосноваването започва!", завърша депутатът.