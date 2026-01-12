Бойко Борисов: Имаме пълното основание да искаме да продължим да управляваме (ВИДЕО)

Това правителство беше добро, но беше много тихо

Ние имаме абсолютното основание, след всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като премиерът в оставка Росен Желязков върна на президента неизпълнен първия мандат за съставяне на правителство.

„Откакто сме почнали да управляваме, брутният вътрешен продукт се е увеличил близо четири пъти, по-богата е станала България. Това е безспорен факт. Осигурихме най-големите инвестиции. Дойде най-голямата оръжейна компания в Европа да прави завод. Износът се е вдигнал с 40%. Общо по времето на нашето управление, само от еврофондове, които ги спираха по време на други правителства, общо към 63 млрд. са влезли в българските компании и граждани. Може да е и по-добре. Именно затова искаме да управляваме пак – този ръст на икономика и индустрията да се случи”, заяви Борисов.

„Това правителство беше добро, но беше много тихо. Ние отдавна спряхме да се пъчим, даже спряхме да режем ленти“, отбеляза Борисов.

„Процесът с еврозоната върви добре, има тук-там някои тарикатлъци. Затова поклон на целия български народ – свиква, действа внимателно. След един месец ще забравя, че е имало друга валута. Благодаря на народа, че толкова спокойно, умн о и мъдро влизаме в еврото”, коментира Бойко Борисов. „Това са неща, които никой не може да ни ги отнеме, никой не може да ги отрече. Без нас това нямаше да се случи.”

Борисов отбеляза и кризата с боклука в София, като напомни, че в началото са приложили помощ на кмета Васил Терзиев, но той я е отказал и „ето го резултата“.

„Жалко, защото тази зараза, тия болести вървят по всички, не подбират от коя партия си“, допълни Борисов.