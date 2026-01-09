Зелените пускат фалшива новина, че на 90% от Витоша може да се строи

Представители на екологични неправителствени организации, които от години саботират модернизацията на Витоша и са подкрепяни от определени медии, разпространяват фалшивата новина, че новият план за управление на природен парк „Витоша“ допуска строителство на 90% от територията на парка. Подобно твърдение няма нищо общо с реалното съдържание на плана.

Според действащия проект за управление цялата територия на парк „Витоша“ е разделена на зони с различен режим, като за по-голямата част от тях са въведени строги забрани за човешка дейност и строителство, информира "Еконовини".

Зони със строга екологична защита

На първо място е т.нар. зона за резерватите. Тя обхваща 1848 хектара, или 6.82% от територията на парка. В тази зона е абсолютно забранена всякаква човешка намеса, включително дори преминаването на хора. Тук попадат резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“.

Втората зона е зоната с висока консервационна стойност, която заема 10 541 хектара, или 39.8% от парк „Витоша“. Това са горски и други територии с изключително значими или критично важни биологични, екологични и културни ценности. И в тази зона строителството е абсолютно забранено.

Само тези две зони общо обхващат 12 389 хектара, или 45.7% от територията на парка. Това са територии със строга екологична защита, в които всякакво строителство е напълно недопустимо.

Зоната за устойчиво ползване – забрани за ново строителство

Най-голямата по площ е зоната за устойчиво ползване, която обхваща 14 450 хектара, или 53.3% от парк „Витоша“. Това е територия, в която се допускат определени човешки дейности, но само при условие, че не се нарушават екосистемите и биологичното разнообразие. В тази зона са разрешени отдих, туризъм и научни изследвания. Допуска се бране на билки и лечебни растения, паша на животни и риболов, но само на незащитени видове. В същото време са забранени всички дейности, които биха имали отрицателно въздействие върху околната среда.

Изключително важно е да се подчертае, че в зоната за устойчиво ползване е забранено новото строителство на леглова база под каквато и да е форма, включително изграждането на нови лифтове и писти. Допустима е единствено реконструкцията на съществуващите лифтове, хижи и почивни станции, и то само след изготвяне на подробен устройствен план и екологична оценка.

Минимални зони за туризъм и ски спорт

Зоната за туризъм в новия план е сведена до едва 1 хектар, което представлява 0.004% от територията на парк „Витоша“.

Териториите, определени за ски спорт, са 122 хектара, или 0.45% от парка – почти два пъти по-малко в сравнение със стария план за управление.

Всички тези данни ясно показват, че на почти 95% от територията на природен парк „Витоша“ действат забрани и ограничения за човешка дейност, ново строителство и ски спорт.

Затова планът за управление трябва да бъде променен не защото, както твърдят екологичните НПО, ще се строи на 90% от Витоша, а точно обратното – защото 95% от територията на парка е под някаква форма на защита и е практически недостъпна за реално ползване от хората.

Междувременно правителството днес прие промени в Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, с които се въвеждат ясни срокове и правила за възлагане, изработване, актуализиране и обществено обсъждане на тези планове. Измененията са направени по препоръки на Сметната палата след одит на управлението на Природен парк Витоша.