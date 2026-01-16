Правят безплатни пешеходни турове във Варна

В Европейския ден на туризма

Два безплатни пешеходни тура – на български и английски език, ще има във Варна на 26 януари, когато се чества Европейският ден на туризма, съобщиха от общинската дирекция „Туризъм“, която организира обиколките заедно с Туристическия информационен център и Съюза на екскурзоводите в България.

Турът на български ще е от 12 часа, а този на английски – от 15 часа. И двата са с продължителност 90 минути. Гидовете ще запознаят участниците с емблематични забележителности на Варна, малко познати истории, любопитни факти и градски легенди, разкриващи богатото минало и духа на морската столица.

Инициативата има и втора цел – да популяризира ролята на лицензираните екскурзоводи за развитието на устойчивия туризъм. Професията изисква широка обща култура, езикови умения, комуникативност и способност знанието да бъде поднесено по достъпен и увлекателен начин, отбелязват от общината.

Безплатните пешеходни турове се организират от 13 години във Варна. Освен през летните месеци, те се организират и по повод различни празници. През миналата година в тях са се включили гости от 53 държави, като най-много са били туристите от Германия, Великобритания, Франция, САЩ и Испания.