Виетнамци ще работят в курорта Свети Влас

Възможностите за развитие на туризма и осигуряване на квалифицирана работна сила от Виетнам обсъдиха кметът на Свети Влас Иван Николов и посланикът на Виетнам в България Н. Пр. Нгуен Тхи Мин Нгует.

Срещата им се проведе в администрацията на курортния град, съобщиха от кметството.

Делегацията пристигна в един от най – красивите морски курорти по покана на председателя на Българския строителен и търговски консорциум (БСТК) и Евро-азиатската асоциация за бизнес, култура и приятелство Веселин Кошев.

Кметът Иван Николов заяви, че Свети Влас е сред най-бързо развиващите се курорти по българското Черноморие, като подчерта, че в момента в града се реализират множество строителни и инфраструктурни проекти, което създава предпоставки за привличане на чуждестранни инвестиции.

„Силно съм впечатлен от постиженията на Виетнам и приветстваме всякакъв вид сътрудничество“, заяви Николов. Той изрази надежда, че посещението на виетнамската делегация в Свети Влас ще създаде възможности за бизнес контакти и привличане на инвеститори от азиатската държава.

Николов посочи, че недостигът на работна ръка е сериозен проблем не само за Свети Влас, не само за България, но и за цяла Европа.

На срещата в Свети Влас присъстваха още трима първи секретари на посланика на Виетнам в България – Нгуен Доан Мин, Чъонг Нгок Нам и Нгуен Тхан Хай, както и Апостол Христов.

Посланик Нгуен Тхи Мин Нгует заяви, че виетнамци работят по целия свят и се отличават с висока квалификация в различни сфери, като могат да бъдат надежден ресурс и за България. Дипломатът посочи още, че Министерствата на труда на Виетнам и на България вече са подписали меморандум за сътрудничество, който предвижда работа по улесняване на процедурите за издаване на работни визи за виетнамски граждани.

Нгуен Тхи Мин Нгует добави, че в програмата на посолството за тази година са планирани онлайн среща и форум, посветени на сътрудничеството в областта на работната миграция.

През миналия сезон в Слънчев бряг са работили и непалци индийци киргизстанци и узбекистанци., които ще бъдат наети и това лято, отбеляза на свой ред Веселин Налбантов, зам.-шеф на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация.