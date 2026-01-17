Българската баница предизвика истински фурор във Франция

Българската баница предизвика истински кулинарен фурор във Франция и доведе до рязък ръст в търсенето на кори, сирене и готови баници. Причината е публикация на престижния френски сайт Marmiton, считан за „кулинарната библия“ на страната, който представи баницата като новата звезда на френската трапеза.

В страната на кроасаните и киша българското традиционно ястие е описано като бърза, хрупкава и изключително вкусна алтернатива на класическия киш. Според Marmiton баницата се приготвя лесно, без сложни техники и за около 30 минути, което я прави подходяща както за закуска, така и за вечеря.

Френското издание я определя като „семейно и утешаващо ястие“, а препоръките за поднасяне включват свежа салата, кисело мляко или чаша силно кафе. Освен рецептата, материалът разказва и за българските традиции, които превръщат баницата в символ на домашната кухня.

Публикацията предизвика стотици реакции в социалните мрежи и разпали добре познатия балкански спор за произхода на ястието. В коментарите потребители от различни държави напомнят, че баницата съществува в множество варианти и под различни имена из целия регион.

Историята на баницата води началото си от Балканите и се предава от векове. Самото ѝ име произлиза от старославянска дума със значение „сгъвам, нагъвам“ – точно както се подреждат фините кори.