1,4 милиона туристи посетили София през 2025 г.

София затвърждава позицията си като една от най-бързо развиващите се градски дестинации в региона. През 2025 г. българската столица е посрещнала близо 1,4 милиона туристи – ръст от 9% спрямо предходната година. За първи път градът преминава и прага от над 3 милиона реализирани нощувки, което показва не само засилен интерес, но и по-дълъг престой на посетителите.

Данните бяха представени по време на форума Sofia Tourism Report 2025, организиран от ОП „Туризъм“, който събра представители на институции, туристическия бизнес, летищния оператор, анализаторски компании и медии, за да очертаят актуалната картина и бъдещето на туризма в столицата, съобщиха от пресцентъра на общината.

Най-много гости в София през изминалата година са пристигнали от Италия, Израел и Германия, както и от съседните балкански държави – Турция, Гърция и Румъния. Засилен интерес се отчита и от пазари като Испания и Франция. Тази международна палитра от посетители утвърждава София като привлекателна европейска дестинация за културен туризъм, градски преживявания и бизнес пътувания.

По време на откриването на форума заместник-кметът на Столична община Благородна Здравкова подчерта, че с новата структура на общината ресорите „култура“ и „туризъм“ се обединяват, за да работят в още по-тясна синергия. Все повече посетители избират столицата заради съчетанието от история, модерна градска среда и динамичен културен живот, отбеляза тя.

През 2025 г. ОП „Туризъм“ реализира редица стратегически инициативи за повишаване на международната разпознаваемост на града. Сред тях са партньорства с водещи световни имена и платформи като:

- Michelin Guide

- световноизвестния историк Бетани Хюз

- международни медии и туристически издания като Wanderlust Magazine

- платформи като TripAdvisor, Skyscanner, eSky и Lastminute.com

- авиокомпании, сред които Wizz Air и Transavia