Най-евтината туристическа дестинация в Европа през 2026 г.

Ако искате да пътувате из Европа, но с ограничен бюджет, има няколко лесни начина да спестите: резервирайте полети и настаняване по-рано, избягвайте пиковите сезони и проверявайте къде се храни и пие евтино. Въпреки това, градове като Париж, Рим, Амстердам или Барселона могат да бъдат доста скъпи за кратка почивка.

Експерти от Time Out обаче изследваха Европа и откриха кои градове предлагат най-евтин транспорт, настаняване и най-малко тълпи. Според тях Сараево е номер едно за бюджетна почивка.

Там нощувката в Airbnb струва около 40 евро, а бирата едва 2,30 евро. Сараево предлага комбинация от османска и австро-унгарска архитектура, вкусна храна и прекрасни планински гледки, а местните жители са приветливи и гостоприемни.

Градът има богата история – макар да е преживял обсадата през 90-те години, днес е оживен, пълен с живот и културно разнообразие, което му е спечелило прякора „Йерусалим на Европа“. Старият град Башчаршия е страхотно място за разходки с тесни улички, джамии, църкви и традиционни кафенета.

Не пропускайте пазара „Маркале“, където можете да опитате бурек и да се насладите на бира или чаша вино за около 2 евро. За тези, които обичат историята, има безплатни обиколки с екскурзовод, включително посещение на Латинския мост.

Редакторът на Time Out, Ела Дойл, препоръчва да посетите града през август – тогава е най-слънчев, а също така се провежда Сараевският филмов фестивал, един от най-големите в Югоизточна Европа.

Други бюджетни дестинации:

- Тирана, Албания

- Хъл, Великобритания

- Мишколц, Унгария

- Загреб, Хърватия

Тези градове са страхотен избор за кратки градски почивки, които не натоварват бюджета, но предлагат култура, история и вкусна храна.